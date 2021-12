El PSOE garantiza la defensa del REF y explica el pacto para el sector audiovisual por la urgencia

El PSOE de Canarias garantizó ayer que defiende tanto el Régimen Económico y Fiscal (REF) como los incentivos fiscales para las producciones cinematográficas realizadas en el archipiélago «como el que más».

En un comunicado, el diputado Héctor Gómez recordó que la propuesta en la que los socialistas han venido trabajado es la que finalmente se ha materializado en una enmienda del PSOE en las Cortes Generales para aumentar en 7 millones de euros la cantidad tope establecida para el cine en el Archipiélago, pasando éstas de 5,4 a 12,4 millones de euros, y manteniendo con ello el diferencial con el resto de España. «Una mejora objetiva», aseguró, «que es valorada por el propio sector, da seguridad jurídica a su actividad y multiplica las expectativas económicas y de empleabilidad, sin que ello signifique que renunciamos a seguir incrementado esos incentivos hasta alcanzar el 80% de diferencial».

CLAVES DE LA POLÉMICA Norma El REF indica que los incentivos fiscales al sector audiovisual en el archipiélago deben superar el 80%.

Recorte Hacienda modificó una ley nacional y limitó la ayuda a las producciones rodadas en las islas a 5,4 millones de euros.

Reivindicación Los partidos y las empresas reclamaban que esa cantidad subiera a 18,5 millones para cumplir el REF.

Solución El PSOE pactó con la ministra Montero elevar la cuantía máxima de subvención a 12,4 millones de euros.

Aquí, el socialista hizo especial hincapié en que este 80% «es nuestro objetivo y continuaremos trabajando con el Ministerio de Hacienda para lograrlo».

No obstante, Gómez quiso dejar claro que «si hay una modificación al REF, cuestión que tendrá que determinar el informe del Parlamento, el PSOE se opondrá a ello: el REF no está en discusión». «El Gobierno de Canarias y el PSOE no renuncian a ese 80%, pero hay partidos que están haciendo demagogia política, echando barro», dijo para agregar que prueba de ello, es que la pasada semana, en la Comisión de Hacienda del Senado, «aprobaron nuestra enmienda por unanimidad, incluso el Grupo de Junts per Catalunya donde está incluida CC».

Además, matizó que es una enmienda sin votos en contra, avalada por tanto por el PP, el PNV, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal, el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos), el Grupo Mixto (Vox) y el resto de las formaciones nacionalistas vascas (Bildu y PNV) y catalanes (Esquerra).

Por otro lado, el diputado socialista recordó que en su momento se establecieron cantidades y no porcentajes en lo referente a los incentivos fiscales para las inversiones en Canarias, sin que esta cuestión haya sido actualizada hasta el momento.

Por esta razón, el PSOE ha tramitado una enmienda en las Cortes para poder atender esta urgencia y garantizar el hecho diferencial respecto al resto del país, mientras que el socialista ha reiterado que «no está sobre la mesa ninguna posibilidad de modificación del REF».

Propuesta de ASG

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, insistirá durante el pleno del Parlamento de Canarias de la próxima semana en la necesidad de revisar el REF y el sistema de financiación autonómico. En un comunicado, la formación ha explicado que su representante defenderá la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF), de tal manera que permita incrementar la eficacia y eficiencia de este fuero en la economía regional y dar respuesta a las demandas y necesidades actuales de las Islas.

Respecto al nuevo modelo de financiación, remarcará la importancia de ajustarlo a la realidad actual, marcada por el aumento demográfico y el envejecimiento poblacional, así como por las tasas de desempleo y el nivel de pobreza, al tiempo que se enmarca en la realidad socioeconómica actual y de acuerdo con las variables que tiene Canarias y su condición de región ultraperiférica.

u

u

u

u