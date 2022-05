«El principal problema con Vox es que el PP quiere gobernar con ellos»

Entre bromas, Eva Granados se define como «alguien que viene de estar peleándose con los independentistas catalanes y ahora pacta cada día con ellos». Senadora catalana, portavoz socialista en la Cámara Alta, Eva Granados (Barcelona, 1975) visitó ayer Gran Canaria y hoy se empapa a fondo con la realidad de La Palma y los efectos del volcán.

-Para territorios como Canarias, con sus singularidades, ¿el Senado sigue siendo útil?

-Lo es, porque allí es donde se pueden celebrar los debates sobre las especificidades. El Senado es un espacio donde la insularidad y la ultraperiferia están muy presentes en los debates y en la propia composición, con una representación importante de las islas, de manera que los temas que aquí nos preocupan, allí nos ocupan. Por supuesto que es perfectible y soy de los que piensan que el Senado necesita una reforma...

-...¿que no sea sólo una Cámara de segunda lectura de las leyes?

-Exacto: que vaya más allá. Lo que pasa es que esa reforma, para hacerla bien, precisa de una reforma constitucional y con la polarización que hay ahora en nuestro país, si abriéramos ese debate, lo cerraríamos pronto. Quizás es mejor evolucionar en la cogobernanza, que es lo que está haciendo el presidente Sánchez y trabajar en la lógica de la colaboración entre administraciones, y que eso se traslade también a las conferencias de presidentes. En ese sentido es importante lo que se acordó en La Palma, para que el Senado pueda incorporar puntos al orden del día de las conferencias de presidentes: es una manera, sin tocar la Constitución, de ir profundizando en el protagonismo territorial de la Cámara, que es verdad que podría tener más 'foco', pero también es verdad que al haber menos 'foco', es más fácil llegar a acuerdos. En las últimas ponencias hemos llegado a acuerdos de unanimidad en cuestiones que quizás en el Congreso habría sido casi imposible.

-¿Qué está pasando para que el Congreso, y también los parlamentos autonómicos, se estén llenando de partidos provinciales o regionales, como si estuviesen copiando el modelo del Senado? ¿Es responsabilidad de los grandes partidos?

-Creo que lo que tenemos ahí es, por un lado, la polarización que vemos en el debate político y que, por otro lado, se abren debates sobre cuestiones muy específicas y locales. Siempre es importante trabajar lo local pero desde una lógica global: eso es lo que creo que nos diferencia a los partidos grandes, que representamos a los españoles desde su diversidad, los partidos que ponemos el modelo de sociedad por encima de las especificidades de los territorios.

-Mencionó la cogobernanza, un término que cobró protagonismo en un momento tan complejo como la irrupción de la pandemia. ¿Está este país preparando hacia una cogobernanza plena, que vaya a más, o eso nos lleva a un federalismo, sea o no asimétrico?

-Las cuestiones nominales creo que no nos llevan muy lejos y que lo importante es verlo desde la práctica. Las amenazas que hemos tenido, las crisis, la pandemia, la erupción del volcán... evidencian que lo importante es la colaboración entre administraciones. Lo que se ha visto en La Palma es, en ese sentido, ejemplar.

-¿Cómo desarmamos la polarización que vive este país?

-Creo que el principal problema que tenemos con Vox es que el PP quiere gobernar con ellos. Por tanto, ha subcontratado la ideología a un partido extremista, y cuando le das carta de naturaleza a discursos como los de Vox la gente lo acaba entendiendo como algo estandarizable en el discurso normal. Creo que los partidos tenemos una responsabilidad que debemos devolver a la ciudadanía, viendo la política como un espacio de diálogo y no de confrontación. De lo contrario, vamos a una fractura de la sociedad. Además, cuando crecen las desigualdades, hay un segmento de la ciudadanía que busca soluciones y que encuentre gente que le da respuestas fáciles, como que la culpa es de los inmigrantes, que son respuestas que parten o que buscan lo emocional y no lo racional. Ahí lo que tenemos que hacer es combatir la desigualdad, con una agenda política que haga de las políticas sociales un eje central. Es con el buen gobierno como se combaten esos planteamientos.

-¿Cordón sanitario sí o no?

-Es el debate que tenemos ahora y en Castilla y León el PSOE fue muy claro, hablando de aislar al extremismo pero practicándolo en la realidad. Es un debate pendiente en nuestro país pero lamentablemente no lo vamos a ver en nuestro país porque el PP de Feijóo es exactamente igual que el PP de Casado. Del PP de Casado sabíamos que era el del no a todo y ahora vemos que el de Feijóo es también el de no a todo y el de la insidia, como está haciendo poniendo dudas sobre lo que ha dicho el Gobierno en torno al espionaje de Pegasus.

-¿Pero por qué no a Vox y sí a los apoyos de Bildu?

-Me gusta hablar en esos términos cuando hablamos de lo que pactamos, porque todos los partidos presentes en el arco parlamentario han tenido un apoyo popular. El tema es qué hago yo con esos representantes, y el Partido Socialista lo que ha hecho es el aumento de las pensiones, del salario mínimo, una reforma educativa, que acosar a las mujeres que quieren abortar sea delito... ¿Qué hace el Partido Popular con esos representantes? Crea gobiernos a cambio de, por ejemplo, eliminar la violencia de género, o eliminar las subvenciones que atienden a las víctimas de esa violencia, o cuestionar la memoria histórica. El tema no es tanto con quién sino para qué. Nosotros no pactamos para quitar derechos, sino para generar más derechos.