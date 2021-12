Los Presupuestos estatales afrontan el trámitedel Senado con escasas posibilidades de mejora

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 afronta ya la fase de trámite en el Senado, previa a su aprobación definitiva, con escasas opciones de que los grupos parlamentarios puedan incorporar modificaciones al contenido que salió del Congreso. Cualquier cambio obligaría a remitir de nuevo el proyecto a la Cámara Baja para su ratificación o rechazo en una nueva votación, un riesgo que el Gobierno prefiere evitar mientras pueda. Si en esta fase no se incorporan enmiendas, los Presupuestos saldrán aprobados del Senado directamente para su publicación en el BOE y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

El senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, anunció ayer que su formación va a presentar un veto al proyecto de ley presupuestario -equivalente a la enmienda de totalidad que defendió la diputada Ana Oramas en el Congreso- para intentar frenar unas cuentas que en su opinión «no responden a las necesidades reales de Canarias y agrandan la brecha en materia de inversión respecto a la media del Estado». El parlamentario nacionalista mantiene que los PGE no reflejan tampoco la totalidad de las dotaciones derivadas del REF y «no contemplan ni una sola partida» para la recuperación de la isla de La Palma, afectada por la erupción volcánica.

TRÁMITE PENDIENTE Cámara alta El PSOE tratará de frenar los cambios para que los Presupuestos no tengan que regresar al Congreso.

Dotación El Gobierno da por cerrada la ficha financiera de Canarias con el aumento de 100 millones que pactó con NC.

Mayoría CC cree que puede sumar apoyos suficientes para incorporar a los PGE un plan de reconstrucción para La Palma.

Debate Las propuestas de veto que presenten los distintos grupos se someterán a votación en el pleno del día 10.

«La media de inversión estatal por habitante es de 274 euros, mientras que en Canarias es de 166 euros», señala Clavijo, en referencia a la dotación recogida en el capítulo VI del proyecto de ley, «lo que supone que un canario recibe 108 euros menos que un ciudadano de cualquier otra parte del Estado», añade. Aunque reconoce que es complicado que el veto salga adelante, el senador nacionalista adelantó que su partido apoyará a ERC si la formación soberanista cumple el órdago de intentar tumbar las cuentas en el Senado para forzar al Gobierno a respetar el acuerdo sobre contenidos en catalán en la ley audiovisual.

«Se ha vuelto a evidenciar que el Gobierno hace trampas», señala, «ahora se las ha hecho a ERC igual que las hizo con los 200 millones de la deuda de carreteras de Canarias, que los ha anclado a la inversión porque sabe que el Ejecutivo canario no tiene capacidad para ejecutarlos y así espera que no se materialicen. No creo que el veto de ERC prospere, pero nosotros en todo caso lo apoyaríamos porque entendemos que estos Presupuestos hacen daño a Canarias», añade.

Los distintos vetos que los grupos parlamentarios presenten a los Presupuestos se debatirán en pleno de la Cámara Alta a partir del día 9 y se votarán de forma conjunta el día 10. «En caso de que no prosperen presentaremos enmiendas parciales y seguiremos trabajando con actitud constructiva para que las cuentas estatales recojan lo que Canarias necesita», expone Clavijo

El senador nacionalista considera que en el trámite de enmiendas hay posibilidad de colar alguna mejora incluso con el voto en contra del PSOE, en especial la propuesta que hace referencia a la necesidad de incorporar a los Presupuestos un plan plurianual de reconstrucción para La Palma, ampliable en función de la dimensión que adquiera la catástrofe. CC ya logró derrotar en una ocasión al Gobierno en la Cámara Alta cuando forzó a AENA a rebajar el alquiler de los locales comerciales de los aeropuertos, y busca repetir la fórmula. «En el Senado las mayorías son distintas», señala Clavijo, «vamos a intentar sumar apoyos porque me consta la sensibilidad de los grupos políticos con La Palma y con la gente que lo ha perdido todo, para que las buenas palabras del Gobierno sean algo más que propaganda y se plasmen en algo concreto», añade.

