Los presupuestos de Canarias de 2026: unas cuentas «dopadas» y «carentes de rumbo» Para el PSOE las rebajas fiscales del Gobierno canario son «cosméticas» y critica la «falta de ideas» y NC señala que el Ejecutivo vuelve a esquivar la bajada del IGIC

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2026 que acaba de entregar el Ejecutivo regional en el Parlamento canario ha decepcionado a los grupos de la oposición. Para el PSOE son unas cuentas «carentes de rumbo» y para Nueva Canarias (NC) están «dopadas» por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Para el secretario general de NC, Luis Campos, las cuentas canarias de 2026, que rozan los 12.500 millones de euros, están «infladas» por los fondos europeos, unas subvenciones que vaticina que habrá que devolver porque hay que ejecutarlas antes de agosto del próximo año. El Gobierno canario, advierte, «todavía tiene por gastar casi 900 millones de euros y, evidentemente, no van a ser capaces». Y además son presupuestos «ficticios» y «dopados», añade, porque si se quitan los MRR solo se incrementaría el presupuesto «en 315 millones de euros».

«Engaño electoral»

Además, añade Campos, por tercer año consecutivo «se demuestra lo que nosotros denunciamos en la campaña electoral, lo que denunciamos en el debate de investidura y lo que hemos denunciado año tras año: el gran fraude electoral, el engaño masivo de este Gobierno con aquella gran promesa, la bajada del IGIC al 5%».

«Dicen que las inversiones no bajan, pero en los presupuestos reconocen una caída del 3,95%» Manuel Hernández PSOE

«Denunciamos que estaban engañando a la gente porque esa rebaja suponía recortar en cerca de 1.000 millones de euros. Pero es verdad que quien se llena la boca con eso, si hubiera querido cumplir, lo habría hecho porque en tres años el presupuesto se ha incrementado en 2.400 millones», añadió el también portavoz de NC.

Unos presupuestos «sin rumbo»

Manuel Hernández, portavoz de Hacienda del PSOE, señala que las cuentas canarias de 2026 carecen «de ideas y de rumbo para aplicar políticas que mejoren la vida de la gente». Y es así porque se siguen «escudando» en «las mismas cosas que vienen utilizando desde hace dos años. En un contexto económico que les es propicio, en lugar de propiciar medidas dirigidas a reducir la desigualdad, a combatir la pobreza e impulsar una redistribución justa de la riqueza que se genera en las islas, están empeñados en seguir planteando un escenario económico extremista y calamitoso», advierte.

De hecho, la consejera Matilde Asián defiende que las nuevas cuentas están pensadas en un contexto de «incertidumbres», por lo que ha primado «la prudencia».Hernández señala, en cambio, que las previsiones macroeconómicas del Presupuesto de Canarias, como la estimación del crecimiento del PIB, están por debajo de la «visión central» que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), lamenta.

Las inversiones «bajan»

En el capítulo de inversiones, añade Hernández, que el Ejecutivo regional defiende que «no bajan», se «contradicen» ellos mismos, pues en el proyecto de presupuesto «dice que hay una caída del 3,95% con respecto al año anterior», quedando en 1.027 millones. «Es el tribalismo presupuestario al que nos tiene acostumbrados este Gobierno, que cuando quiere retuerce las cifras; cuando le interesa, pone o quita», critica el portavoz de Hacienda del PSOE.

«Las cuentas muestran la poca importancia que le da este Gobierno a la vivienda pública» Luis Campos NC

«Ni 150 casas»

Luis Campos también señala la falta de apuesta por la vivienda. Siendo uno de los «problemas más graves» de la población en las islas, «el Gobierno destina 25 millones de euros. Con eso no se construyen ni 150 casas». Esto, continúa, «demuestra la poca importancia que le da este Gobierno a la vivienda, fundamentalmente a la vivienda pública. Porque otra cosa son los decretos que hace para favorecer a especuladores y a los grandes tenedores». Para el PSOE, las rebajas fiscales en la adquisión de vivienda son «puramente cosméticas» y «de cara a la galería».

NC dice que también es «vergonzoso y lamentable» que, en el momento en que se tramita la Ley de Ciencia en la Cámara regional, lo que se destina a I+D+i se baja un 0,8%. Y llama la atención sobre el «maltrato» a las universidades públicas canarias, así como el «gran maltrato» al sector primario, que «crece de forma miserable, 2 millones de euros», en unas cuentas que han sumado «2.400 millones en dos años».

La oposición critica el incremento del 18,6% de Presidencia del Gobierno, 25 millones de euros El portavoz de Hacienda del PSOE en el Parlamento canario, Manuel Hernández, y el secretario general de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, coinciden en criticar el incremento presupuestario de Presidencia del Gobierno para el próximo año. Este departamento contará con 159,8 millones de euros, 25,1 más que en las cuentas en vigor, lo que supone un aumento del 18,6%. De hecho, es el segundo mayor incremento porcentual de una consejería en las cuentas de 2026, por detrás de Transición Ecológica, que sube un 44,8%. Esta subida de Presidencia «lo que viene a constatar es la dinámica a la que nos tiene acostumbrado el actual Gobierno de Canarias, que es seguir engordando a un Gobierno monstruoso», lamenta Hernández. A Luis Campos, por su parte, le parece «bastante extraño» que este aumento, que Hacienda ha vinculado a la digitalización administrativa, «se concentre en el área de Presidencia del Gobierno a un año de las elecciones. Y, en todo caso, que crezca lo mismo el área de Presidencia que las partidas destinadas a vivienda demuestra, una vez más, la poca importancia que le da este Gobierno a la vivienda, fundamentalmente a la vivienda pública». Hernández, además, asegura que las partidas de inversión por islas «es otro juego de trileros del actual Gobierno, porque hay islas absolutamente infladas, mientras que a otras, como a Tenerife, no se les computa el Fdcan con un ánimo de maquillar las cifras de inversión por isla». NC también lamenta que «una vez más se incumpla con la Ley Canaria de Cultura, con un incremento absolutamente irrisorio y muy alejado de lo que establecía la ley» y se aleje del 2% establecido para 2030. Y el PSOE recuerda que tampoco se llega al 5% del PIB en Educación, igualmente mandatado por ley, al tiempo que se «descalabra» la recaudación del impuesto de sucesiones, porque «se reduce ahora un 15%, 31,6 millones, cuando en 2025 eran 37,2».