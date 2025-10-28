El presidente canario sortea las críticas de la oposición y defiende su «política útil»

«Canarias no falla, falla su Gobierno y su modelo», le dijo Franquis (PSOE) a Clavijo (CC), al que acusó de liderar un Ejecutivo el «más caro e ineficaz» de la historia

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, considera que Fernando Clavijo (CC) lidera «el Gobierno más caro de la historia de Canarias y, al mismo tiempo, el más ineficaz de la última década». En su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado este martes, el líder socialista justificó sus palabras por la preocupante ejecución presupuestaria. Al mismo tiempo que, dijo Franquis, se deterioran los servicios públicos esenciales, crece la desigualdad social, reflejo de «una alarmante falta de capacidad de gestión».

«Hoy no vengo a preguntar, vengo a afirmar lo que miles de canarios y canarias ya saben y sufren cada día. Canarias sufre la ejecución presupuestaria más baja en 12 años». Según los datos expuestos por Franquis, el Gobierno de Clavijo ha dejado 2.400 millones de euros sin ejecutar en solo dos ejercicios, dinero que «no ha llegado a quienes más lo necesitan».

Por contra, el presidente Clavijo recibió las críticas socialistas como quien asiste a un «mitin» ajeno. Frente a lo que dice la oposición, el líder de CC habló del valor de la política útil de este Gobierno «que gestiona y da la cara, frente un Estado que está paralizado por falta de Presupuestos y la inestabilidad política». El PSOE «no puede hablar de deterioro de servicios esenciales cuando la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 12% y el tiempo medio de espera ha disminuido en 44 días, hay nuevos recursos de salud mental».

Pero para los socialistas, al contrario de lo que presume el Gobierno de CC-PP, «la foto real de su gestión» es «dinero público sin gastar mientras crecen la desigualdad y la desesperanza», y subrayó que «la eficacia de un gobierno no se mide con titulares ni con propaganda, sino con resultados, y los suyos son los peores en años».

Y como ejemplo, señaló Franquis que 32.000 viviendas han salido del mercado residencial por la negativa del Gobierno canario a aprobar una moratoria turística, lo que «ha dejado desprotegidas a 32.000 familias». Al tiempo que 18.000 personas dependientes están a la espera de ser atendidas, según Franquis, y «la sanidad pública se privatiza gota a gota». O no se alcanza la inversión deseada en educación, al contrario. «En cada presupuesto que aprueba aleja a Canarias del compromiso de destinar el 5% del PIB a educación», lo que lleva a que «la igualdad de oportunidades no es una prioridad» para el Gobierno.

Y todo ello en una comunidad autónoma que asiste a la llegada de millones de turistas al año pero tiene «un 15% de paro, una de las tasas de pobreza más altas de España –el 31,2% de la población, unas 700.000 personas– y una productividad estancada». Es el la demostración de que «su modelo no redistribuye la riqueza» generada.

Ampliar Fernando Clavijo, en el Parlamento este martes. C7 Vivienda residencial versus especulación Fernando Clavijo defendió este martes en el Parlamento de Canarias que a su Gobierno le preocupa el problema de la vivienda, lo que se verá reflejado en una serie de deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. «Y seguimos con la hoja de ruta para que las viviendas sean para uso residencial y no especulativo e insistimos para que se modifique la Ley de Vivienda para que los propietarios tengan seguridad jurídica a la hora de poner en el alquiler sus inmuebles».