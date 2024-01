NC se presentará a las elecciones europeas buscando frenar el auge de las ultraderechas

El portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos confirmó que su formación concurrirá a las próximas elecciones europeas a celebrar entre el 6 y el 9 de junio de 2024. «NC estará ahí y estamos sondeando la posibilidad de concurrir con otras organizaciones similares a nivel estatal», tal y como ya hicieran en otras ocasiones como Compromís, Chunta Aragonesista, En Marea, entre otras. «En definitiva, organizaciones que compartan objetivos comunes. Es importante la defensa de nuestros intereses tanto a nivel estatal como europeo, porque allí también se deciden cuestiones fundamentales».

Profundizando sobre esa materia, Campos calificó como «lamentable» la aprobación de un Pacto de Migraciones y Asilo, «absolutamente» devaluado desde el punto de vista de los derechos humanos y «contradictorio con los principios fundacionales de la Unión Europea, que llegó a ser un paradigma del planeta en cuanto a los derechos humanos».

Desde un punto de vista regional, Campos apuntó que ya no se trata del fenómeno migratorio ni la crisis migratoria, sino el hecho migratorio. «Cuanto antes seamos capaces de articular políticas propias y un frente común amplio con respecto a las instituciones que tienen más competencias como son el Estado y la Unión Europea pero no desde el populismo ni la demagogia, sino desde la responsabilidad y la exigencia a quienes tienen las competencias de que cumplan con las personas y con los territorios frontera más afectados».

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez valoró que el punto desde el que parte Canarias en este nuevo año es positivo. «Hemos recuperado con creces el PIB de antes de la pandemia y los datos del empleo son extraordinariamente buenos» tal y como lo demuestran los 910.000 afiliados a la Seguridad Social.

El líder de NC-BC destacó la «recuperación de la riqueza con un turismo que batirá récords con una facturación cercana a 20 mil millones de euros» al mismo tiempo que señaló que Canarias es «de las comunidades más saneadas de España. Se codean con nosotros Euskadi y Madrid. Tenemos la valoración crediticia más alta de España. Esa es la herencia que le hemos dejado al Gobierno conservador».

Rodríguez explicó ante los medios que vivimos en un mundo «muy polarizado» en el que se diferencian dos modelos, el conservador que es el que sufre Canarias con actualmente. «El ultraliberal, del populismo fiscal, el de los incumplimientos electorales, abandono de servicios estratégicos como la educación y la cultura».

También subrayó que en estos seis meses que lleva el Gobierno «no ha habido ni una sola medida de ninguna naturaleza en relación a las clases trabajadoras y tampoco a los sectores vulnerables. Las medidas que identifican a este Gobierno son proteger a los más ricos, apostar por el desarrollismo en un 'sálvese quien pueda', algo de lo que según él, su partido se sitúa en el espacio contrario. «Nos situamos en el espacio progresista, de lo común, en defender los intereses de la mayoría social».

Crecimiento insostenible

El presidente de NC-BC, Román Rodríguez consideró que la hoja de ruta para cambiar el modelo demográfico de las islas ya está escrita. «En 2002, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad las directrices generales de ordenación del territorio y las sectoriales del turismo. Si queremos contener el crecimiento, tendremos que hacerlo sobre el modelo de desarrollo».

Del mismo modo, informó de que hay islas como Fuerteventura y Lanzarote, que han experimentado un crecimiento poblacional del 180 y 112% respectivamente, algo que no sucede en ninguna otra parte. «Estamos en un modelo desarrollista y tenemos un Gobierno que no quiere establecer ningún mecanismo de contención al sistema de crecimiento. El tema turístico no puede ser infinito».

El líder de los progresistas opinó que hay margen para regular el crecimiento demográfico. «Cabe la contención si hay políticas». Como ejemplo, citó que se debería implantar una política que regulara la compra de viviendas por parte de la población extranjeras. «Europa es razonable y entiende nuestras singularidades. Es imposible de evitar que alguien venga aquí y compre una vivienda para vivir pero sí se puede limitar que lo haga para especular. El problema es que tenemos un Gobierno que no piensa en esto sino en rebajar impuestos a los más ricos.