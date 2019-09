PP y Ciudadanos descartan la alianza ‘España suma’ en Canarias

B. Hernández / las Palmas de gran canaria

El Partido Popular ha abierto una vía para incorporar a todas las fuerzas conservadoras bajo una misma marca, España suma, de cara a mejorar resultados en una futura convocatoria electoral, aunque el gran objetivo de incluir a Ciudadanos se le resiste de momento. En Canarias, ni entre los populares ni en la formación naranja se plantean reproducir esta fórmula. El PP ha registrado España Suma siguiendo el modelo empleado en Navarra, donde creó Navarra Suma mediante un pacto con UPN y Cs, y también ha inscrito otras 16 marcas adaptando esa denominación a cada una de las autonomías.

Al respecto, la presidenta y portavoz parlamentaria del PP canario, María Australia Navarro, indicó que la propuesta hecha por el líder nacional de esta formación, Pablo Casado, es «seria y transparente, pero no se va a aplicar en todos los territorios».

Puntualizó que el Partido Popular en la comunidad autónoma está «muy asentado, siempre ha estado en el centro político y en el centro de la actividad política, con un gran protagonismo siempre y dando estabilidad a las instituciones». En este sentido, mantiene que estas circunstancias no han cambiado y, por tanto, la organización no se ha planteado acudir en coalición a unas próximas elecciones generales. «En Canarias esta posibilidad está aún muy verde», señala, «y en este momento no se dan las condiciones para abordar una fórmula de esta naturaleza».

Entiende la dirigente popular que, analizando el contexto político actual, y «teniendo claro que el objetivo del PP es que no gobierne la izquierda de Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas», una alianza como el que plantea España suma «no es necesaria», a la vez que asegura que la dirección nacional del PP respetará la autonomía del partido en Canarias y no obligará a secundar esta iniciativa si finalmente se materializa, al margen de las «circunstancias complicadas» que en este momento vive Cs en las islas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, reitera la posición expresada por su partido a nivel nacional: una coalición electoral con el PP está descartada. La dirigente regional explica que «somos diferentes y queremos presentar a los canarios propuestas diferentes».

En este sentido, insiste en que «queremos mantener nuestra marca y nuestra identidad» y entiende que «es positivo que los ciudadanos puedan elegir entre distintas opciones políticas más allá del bipartidismo». Agrega la portavoz parlamentaria que sus propuestas no las recoge el programa electoral de ninguna otra formación, entre las que cita la regeneración política y acabar con la corrupción, limitar los mandatos o eliminar los aforamientos para los cargos políticos.

Mantiene asimismo la representante de la formación naranja en las islas que Ciudadanos no tiene ninguna necesidad de apoyar esta alianza puesto que, al contrario de lo que le ha ocurrido al Partido Popular en las últimas convocatorias electorales, «seguimos ganando apoyos». Esta tendencia, detalla, se ha evidenciado tanto en las últimas generales como en las autonómicas, en las que los populares perdieron un diputado mientras que Cs creció en respaldo entre el electorado canario y consiguió entrar en el Parlamento con dos diputados.