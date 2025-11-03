El PP pide la dimisión del ministro Torres tras el nuevo informe de la UCO El Partido Popular ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que el entonces presidente de Canarias intervino en el cobro de pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama

En un comunicado, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo ha señalado que Torres no puede ser ministro de España «por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta» y que su continuidad en el Gobierno es «imposible» después de las revelaciones de la UCO.

La Guardia Civil subraya en el informe que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia.

El informe, remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, deja constancia del intercambio de mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres en el verano de 2020 y una cita en un restaurante el 15 de julio.

Según el PP, Torres llevaba tiempo esperando el informe que iba a provocar su caída y ese informe ha llegado este lunes. «La trama se lucró por Torres y ya veremos si Torres se lucró por la trama», señala el texto.

Si el ministro no dimite, añade, debe ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo cese. Sánchez, agrega el PP, es culpable de «tener un umbral ético en el que todo cabe» y es alguien que «está podrido» y que «todo lo corrompe».