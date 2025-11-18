El PP pedirá la reprobación de Ángel Victor Torres por el informe de la UCO El anuncio se produjo tras una reunión en Madrid entre Manuel Domínguez y los diputados y senadores canarios de la formación

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Manuel Domínguez, anunció este martes que su formación impulsará en el Congreso la reprobación del ministro Ángel Víctor Torres, según informa el partido político. La decisión llega tras un encuentro celebrado en Madrid con los diputados y senadores canarios del PP, en el que participaron Jimena Delgado, Juan Antonio Rojas, Guillermo Mariscal, Laura Lima, Carlos Sánchez, Ainhoa Molina, así como los senadores Jaime Morales y Rosa Viera.

Según explicó el PP canario, el eje central de la reunión fue instar al Grupo Popular en la Cámara Baja a iniciar los trámites para promover la reprobación del ministro por su supuesta responsabilidad política en los casos vinculados a la trama de corrupción relacionada con Koldo, Ábalos y Aldama, durante la etapa en la que Torres presidía el Gobierno de Canarias.

Manuel Domínguez recalcó en la reunión que será la Justicia quien determine si hubo responsabilidades penales o administrativas, pero insiste en que la responsabilidad política del ministro «es absoluta e ineludible». Entre los argumentos esgrimidos, señaló cinco motivos principales que, a juicio del PP, justifican la iniciativa parlamentaria.

Domínguez acusó a Torres de «haber mentido» en distintas instituciones (Congreso, Senado y Parlamento de Canarias) y de tergiversar el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Recordó que dicho documento recoge reuniones, gestiones e intermediaciones del entonces presidente con empresarios vinculados a la trama, así como contradicciones sobre su relación con Koldo García y Víctor de Aldama, la adjudicación de contratos millonarios a Megalab, o su papel en la tramitación de pagos a Soluciones de Gestión.

El presidente del PP canario destacó además que, mientras una funcionaria advertía sobre mascarillas más baratas y dudas de calidad del material comprado, Torres «se puso del lado de Koldo» y presionó para acelerar pagos. El informe de la UCO refleja expresiones atribuidas al entonces presidente como que había dado «el golpe preciso en la mesa» para desbloquear facturas o que «dormiría mejor» tras ordenar un abono a Soluciones de Gestión.

Domínguez también recordó que fue Torres quien incorporó al Gobierno regional al diputado Juan Bernardo Fuentes y a su sobrino Taishet Fuentes, investigados en una trama donde se apuntan presuntas mordidas, estafas y explotación sexual. «Con una sola de estas razones sobre mi conciencia, aseguró, hace tiempo que me habría ido para mi casa».

Aunque la reprobación acaparó buena parte del encuentro, los parlamentarios populares abordaron también asuntos estratégicos para el Archipiélago, como el apoyo al llamado Decreto Canario, siempre que el Gobierno central respete íntegramente la propuesta del Ejecutivo autonómico «y no la mezcle con otras iniciativas».

Además, el Grupo Popular planteará modificaciones para reforzar la protección del patrimonio cultural y etnográfico del litoral, preservando núcleos históricos integrados en el paisaje y garantizando la continuidad de instalaciones como los clubes náuticos.

En paralelo, el PP promoverá desde el Senado una moción para exigir el blindaje del POSEI y la actualización de su ficha financiera, reclamando seguridad, compensaciones adecuadas y un marco específico dentro de la PAC ante un posible modelo europeo más centralizado.

Domínguez concluyó que estas iniciativas responden a una estrategia común orientada a «defender sin titubeos los intereses de Canarias, garantizar la transparencia y exigir responsabilidades cuando corresponda».

Temas

Ángel Víctor Torres