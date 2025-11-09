El PP «es necesario en El Hierro» y da «pasos firmes hacia la normalidad» El Partido Popular, tras la crisis que vive la formación en la isla herreña, aún no ha creado la gestora anunciada y está «en comunicación» con los concejales escindidos

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:00

Jacob Qadri, vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, ha asegurado que aún no se ha creado la gestora anunciada para tomar las riendas del partido en El Hierro, sumido en una crisis interna. Por el momento, «se están dando pasos firmes para que la situación vuelva a la normalidad», después de que Juan Manuel García Casañas dimitiera como presidente del PP herreño.

Hay que recordar, que tal renuncia se produjo después de que cinco de los seis concejales del Partido Popular en los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar de El Hierro abandonar la formación política y anunciasen su paso al grupo de no adscritos en los distintos consistorios –algo que aún no se ha producido–, por diferencias con la ejecutiva insular del Partido Popular. A su vez, anteriormente los consejeros insulares del PP en el Cabildo herreño, Rubén Armiche y Anabel López, habían pactado con el PSOE y IU-Reunir Canarias, lo que estaba expresamente «desautorizado por la ejecutiva regional del PP».

Ahora, Jacob Qadri apunta que el partido trabaja para no perder su espacio político en El Hierro. «El PP es necesario en El Hierro» y se busca que «siga siendo un referente», de tal manera que afiliados y simpatizantes «participen en el nuevo proyecto insular que estamos impulsando».

Se trata pues de que los miembros del PP de El Hierro se sientan identificados con el proyecto, una vez que García Casañas puso su cargo de presidente insular del PP a disposición del partido «por no ser la persona adecuada», al no haber podido frenar ni el acuerdo alcanzado en el Cabildo ni las críticas de los concejales que se quejaban de un incumplimiento reiterado del reglamento del propio partido, tomándose –alegaron– decisiones importantes al margen de ellos.

Ahora, según el vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, sigue su curso el expediente informativo abierto ante el Comité de Derechos y Garantías de la formación a los consejeros del PP en el Cabildo de El Hierro, Rubén Armiche y Anabel López, lo que probablemente llevará a su expulsión del PP.

En relación a los cinco concejales del PP en El Hierro, no está todo perdido., se desprende de las palabras de Jacob Qadri. Y es que «es un paso» que aún no hayan materializado el anunciado paso al grupo de los no adscritos de los respectivos ayuntamientos. Con ellos se está «no en negociación», matizó Qadri, pero sí «en conversaciones y acercando posturas». Y es que, según el líder del PP, «siempre ha habido comunicación con ellos». Sobre si se podrían haber hecho las cosas de otra manera, el vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias no se pronuncia, lo que sí resalta es que ya «se está volviendo a la normalidad» y avanzando en un proyecto aglutinador y en el que «contamos con todos y cada uno de los miembros del PP en El Hiero».