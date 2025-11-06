PP y CC lamentan el «descrédito» que representa Torres para Canarias Tanto los populares como los nacionalistas señalan al expresidente en la trama del 'caso Koldo', creen que «miente» y «se hace la víctima»

Ángel Víctor Torres, en junio de este año ante la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario al inicio de la pandemia.

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:00

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reiteró este miércoles ante los medios de comunicación que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo', «dejó las cosas absolutamente claras». Torres considera que ha sufrido una campaña de «difamación» y un «ataque» personal por parte del Partido Popular (PP). Sin embargo, CC y PP, al frente del Gobierno de Canarias en estos momentos, se reafirmaron en que el ministro y expresidente de Canarias «miente».

Tanto es así que para Jacob Qadri, vicesecretario de Organización del PP en las islas, el informe de la Guardia Civil demuestra que el PSOE de Ángel Víctor Torres abrió las puertas del Gobierno de Canarias a la corrupción, al tiempo que, asegura Qadri, Torres ha mentido en sede parlamentaria al afirmar que no tuvo relación con el empresario Víctor de Aldama, relacionado a su vez con Koldo García, asesor en su momento del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Y, asegura el portavoz popular, Torres «usa la misma táctica» que Ábalos o Santos Cerdán (exdirigente socialista en prisión desde junio por su presunta implicación en el 'caso Koldo'). «Culpabiliza al resto y huye hacia adelante» y además «miente a todos los canarios». Por todo ello, desde el PP «hemos pedido su dimisión» como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Con su versión de los hechos, dice Qadri que Torres «bloqueó» la comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario en Canarias al comienzo de la pandemia de Covid-19. Y «mintió también en el Senado. Aseguró no conocer a Aldama. No entendemos la falta de transparencia» si no hay nada que esconder asegura el líder del PP canario, que entiende que en realidad Torres «es el desatascador de un trama corrupta» que se lucró con los contratos millonarios de mascarillas, en algunos casos que no se llegaron a entregar o que resultaron defectuosas. Y todo ello, asegura, enmarca «lo que se conoce por mordidas».

Para Jacob Qadri, el entonces presidente del Gobierno de Canarias «era conocedor» de lo que estaba sucediendo alrededor de unos contratos en los que, según se sabe ahora a través del informe de la UCO, medió para que se pagara alguna factura. «Presionó a los técnicos» que se oponían a la compra del material «ante el elevado precio y la dudosa calidad», algo que quedó en segundo plano porque la prioridad de la trama «era lucrarse». «Si un técnico para un pago, algo pasa», cree Qadri, pero finalmente esas facturas se abonaron «a una trama corrupta beneficiada por el PSOE». Y ello, reconoce Qadri, en un contexto de emergencia sanitaria y necesidad de material que salvase vidas. «Pero es indignante y me revuelve las tripas» cómo se manejaron al menos 12 millones de euros. «Nosotros, los canarios, somos las víctimas de Ángel Víctor Torres, y no al contrario. Es imposible que fuera ajeno» a lo que ahora se sabe, aseguró Qadri, que lamenta «el descrédito» que supone para la política canaria Torres y todo este asunto.

Por su parte, Vidina Espino, diputada regional de Coalición Canaria (CC), considera que Ángel Víctor Torres «no ha explicado lo importante» y que «el informe de la UCO refleja, que es que ejerció presión sobre una funcionaria de la comunidad autónoma para que se pagara una factura a la empresa de Aldama, persona a la que, por cierto, dijo no conocer ni tener ningún tipo de relación, sino haber coincidido con ella una vez de casualidad en un acto». Espino recordó que se le preguntó al respecto en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias y que ahora «lo que se ha constatado es que no notificó la verdad, que mintió en la comisión de investigación».

Por ello el Grupo Nacionalista va a solicitar que se incorpore el informe de la UCO a los trabajos de la comisión «y veremos en qué otras contradicciones incurrió el señor Torres en su comparecencia». En todo caso, «ya tenemos totalmente constatado» que «presionó» a la directora general económica del Servicio Canario de Salud. «Y además, es que mintió porque notificó que no tenía relación con ella» y las conversaciones ahora conocidas demuestran lo contrario, según la diputada de CC, que recuerda la existencia de contratos millonarios «bastante cuestionables».

Ampliar Imagen de archivo de Casimiro Curbelo, diputado regional y líder de ASG. EFE La otra cara de moneda: «honesto, cumplidor, trabajador y luchador por esta tierra», así lo ve Curbelo «Honesto, cumplidor, trabajador y luchador por esta tierra», así cataloga Casimiro Curbelo (Agrupación Socialista Gomera) al expresidente canario Ángel Víctor Torres (PSOE). Curbelo, socio de gobierno de Torres en la pasada legislatura, cuando se vivió la pandemia de Covid-19 y se firmaron los contratos de material sanitario ahora investigados, afirma que siempre ha pensado lo mismo. Ahora, cuando se conoce el informe de la UCO, y en el que se desvelan conversaciones de Torres, Curbelo se reafirma. «Era presidente del Gobierno e indudablemente, si participaba en la solicitud de algún pago que tuviera que llevar a cabo el Gobierno, él lo que hace es intentar que se resuelva», cumpliendo los requisitos formales, entiende Curbelo. «Por tanto, corroboro lo dicho» y lo que ahora, según Curbelo, demuestra el informe de la UCO. «Él ha quedado en el lugar que tendría que haber quedado, lógicamente libre de cualquier tipo de acusación que sea delictiva». Y como «un presidente honesto, cumplidor, trabajador y luchador por esta tierra». Sobre la petición de dimisión del PP, Casimiro Curbelo dijo que «está en la diáspora» y no entiende la solicitud para «alguien que nada tiene que ver, pues, lógicamente, es lo mismo de lo mismo». «Se están pidiendo dimisiones en todos los lados. Unas, a veces, hay fundamentos para hacerlo; pero otras, como en este caso, no hay fundamento alguno». A su vez, no ve tampoco nada que reprochar a Torres la secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, que según la información conocida, no aprecia indicio de delito en que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia. Y parecido opina Esther González, de Nueva Canarias (NC), que afirma que es «impresentable» y «denigrante» las acusaciones vertidas contra Ángel Víctor Torres durante meses y que ahora se demuestran sin base. Para González, tras conocerse el informe de la UCO «no veo nada delictivo ni reprochable» al expresidente canario en un momento en el que «todos estábamos desquiciados y sin mascarillas» y cuando «no se conocía» la trama de corrupción.