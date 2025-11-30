El PP acusa al Gobierno de «abandonar» a Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, presidió este sábado en Vecindario (Gran Canaria) la reunión de la Junta Directiva Autonómica de su organización, un encuentro en el que el líder popular analizó la situación política del Archipiélago y la gestión del Gobierno de España respecto a los principales retos de las islas. Durante su comparecencia ante los medios, Domínguez lanzó un mensaje «contundente», insistiendo en que «Canarias necesita soluciones y el Gobierno de España solo ofrece titulares que no se traducen en hechos», y realizó una «firme crítica» al reciente decreto del Consejo de Ministros sobre la recuperación de La Palma, calificándolo como «una falsa aportación del Estado», explican los conservadores en un comunicado de prensa.

Al respecto, el líder popular indicó que «han anunciado 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla, pero el Gobierno de España aporta cero. Lo único que hace es permitir que Canarias use su propio superávit, el que hemos generado con una gestión responsable. No ponen ni un euro y, encima, actúan como si nos estuvieran haciendo un favor».

El presidente del PP de Canarias añadió, dice el mismo comunicado de prensa, que esta decisión demuestra «una preocupante falta de compromiso» del Ejecutivo central con los palmeros y con el resto de canarios, añadiendo que «estamos reconstruyendo La Palma con recursos propios mientras el Gobierno evita asumir su responsabilidad. Esto es injusto y profundamente desleal».

Domínguez también lamentó que el Gobierno central «no solo se desentienda», sino que «ponga obstáculos» a la acción del Ejecutivo canario. «Mientras unos intentamos trabajar con seriedad y resultados, otros se dedican a poner palos en las ruedas. Canarias no puede seguir penalizada por un Gobierno que mira para otro lado».

En el marco de la reunión autonómica, agradeció la visita de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, destacando el significado político de su presencia en las islas. «La visita de Carmen Fúnez demuestra, una vez más, que Canarias es una prioridad para el Partido Popular a nivel nacional».

En este sentido, señaló que la presencia de la dirigencia nacional del PP «no es ocasional ni protocolaria, sino un compromiso continuado con los canarios. Aquí no se trata de fotos ni gestos vacíos. Se trata de acompañar, de escuchar y de trabajar codo con codo para fortalecer la sanidad, las políticas sociales y la calidad de vida de quienes viven en este archipiélago».

Además, destacó el valor de la coordinación entre ambas estructuras —nacional y autonómica—, afirmando que su formación tiene un proyecto sólido para España y para Canarias, «y lo estamos construyendo desde todos los niveles del partido. La presencia de Carmen refuerza ese trabajo y lo convierte en medidas concretas»

Manuel Domínguez también se refirió a la manifestación convocada por el Partido Popular este domingo en la capital de España, una movilización que, explicó, «quiere poner voz a millones de españoles que sienten que el rumbo del país se está desdibujando. España vive un momento crítico y necesitamos estabilidad, claridad y un Gobierno que gobierne para todos, no solo para sus socios. Por eso el PP exige elecciones ya, porque los españoles merecen poder decidir su futuro. España necesita pasar página. Y eso solo se consigue dándole la palabra a los ciudadanos», concluyó.