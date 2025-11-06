La política habitacional del Gobierno llega a su máximo pero la oposición desconfía

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

La presentación en sede parlamentaria de los presupuestos 2026 de la comunidad autónoma en el área de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad se centró este jueves, sobre todo, en el problema que tiene Canarias con el acceso ciudadano a la vivienda. El consejero Pablo Rodríguez aseguró que el Gobierno de Canarias (CC-PP) tiene «un compromiso claro» con el mayor problema del archipiélago, lo que se refleja en «los mayores presupuestos de vivienda», dinero que «da igual de donde venga», ya que la oposición le echó en cara que en su mayoría fuera inversión procedente de la Unión Europea.

En todo caso, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad cuenta para 2026 con 523,3 millones de euros, un 6,3% menos que en el último año (558 millones), lo que se achaca al reajuste del convenio de carreteras con el Estado. En materia de infraestructuras viarias, la Consejería gestionará 226,3 millones de euros, incluyendo una anualidad de 215 millones del Convenio de Carreteras. Y Vivienda se lleva 277 millones de euros, «la mayor dotación» hasta el momento, a lo que hay que sumar las medidas fiscales que se recogen en el área de Hacienda para el próximo ejercicio. De esta partida, 197,5 millones son para el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y 80 millones de euros para Visocan (sociedad Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias).

Desglosando, 141,3 millones de euros serán para inversión directa en vivienda, un incremento del 45,49 % respecto al año anterior, dentro del presupuesto total de 197,5 millones del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi).

En su presentación, el consejero Pablo Rodríguez detalló un plan de vivienda pública que suma 2.800 pisos y que, aseguró, estarán construidos –por Icavi– y entregados a sus propietarios en 36 meses. Serán viviendas sociales y asequibles en el marco del presupuesto 2026, con especial incidencia en Tenerife (1.037) y Gran Canaria (871). A ellas se suman 429 en Lanzarote, 176 en Fuerteventura, 240 en La Palma, 14 en La Gomera y 28 en El Hierro.

Las partidas económicas en cuestión se reparten así en 76,46 millones de euros para la construcción de vivienda nueva; 40 millones para ayudas al alquiler, vivienda joven y medio rural; 44,17 millones de euros a la rehabilitación de viviendas ya construidas; 2,2 millones de euros al plan Rural Life; 200.000 euros para el Observatorio Canario de la Vivienda, «tan necesario»; 750.000 euros a la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Vivienda; y 3 millones para el plan Hipoteca Joven, que además se amplía su límite de los 35 a los 40 años.

Y un total de 80,9 millones de euros serán para Visocan, organismo que dirige la Agrupación Socialista Gomera, y que contará con «la inversión más importante hasta la fecha», lo que, según el consejero, es una demostración de la «apuesta» por las nuevas promociones de vivienda así como por la adquisición de las no acabadas para su puesta en uso.

Mientras los grupos de Gobierno (CC-PP) y los que lo apoyan (ASG y AHI) aplaudieron las previsiones de 2026 en política habitacional y hablaron de «prioridad social», la oposición criticó que el Gobierno de Fernando Clavijo hace un «esfuerzo cero», dijo Carmen Hernández (NC), y presenta un «inaceptable» presupuesto cuando hay más de 31.000 personas en la lista de demandantes de vivienda en estos momentos. En realidad, dijo, «no hay hueco para la vivienda, le dan la espalda». Además, como también hizo Patricia Hernández (PSOE), afearon a Pablo Rodríguez que los fondos vienen del remanente de lo que el Gobierno no prevé gastar este 2025 y de la UE.

«Seguimos con un parque de vivienda pública totalmente insuficiente», resaltó la diputada Paula Jover (Vox), quien dijo que «la lista de espera de la vivienda» crece mientras, relacionó, se da vivienda los migrantes, incluido los menores no acompañados.