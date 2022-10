Podemos reclama una ecotasa que ingresaría de 300 a 600 millones

Aplicar en Canarias una ecotasa turística es una prioridad de Podemos de cara a la próxima legislatura. La coordinadora general de esta formación en la comunidad autónoma, Laura Fuentes, y el diputado regional Manuel Marrero, dieron ayer a conocer la propuesta de borrador que ya han hecho llegar a la Mesa del Pacto para poner en marcha esta medida, que podría suponer entre 300 y 600 millones de euros anuales para las arcas públicas.

Esta cifra proviene de la implantación del cobro de entre uno y tres euros por persona y noche -según el tipo de alojamiento-, aunque la cantidad estará sometida a evaluación. Quedarían exentos de este pago las personas con discapacidad, las familias numerosas o los turistas que reserven para estancias superiores a los diez días de vacaciones en el archipiélago.

Además, Fuentes destacó que de esta manera se contribuiría contribuir a la mejora de la inserción laboral, así como otros aspectos sociales para que el turismo «deje de tener el impacto negativo que tiene entre la población de las islas».

Impuesto finalista

Estos fondos procedentes de la ecotasa, según el borrador de propuesta elaborado por la formación morada, irían encaminados a «amortiguar el impacto» de la actividad turística sobre el territorio, a preservar la naturaleza, a combatir el cambio climático y a «estimular practicas de sostenibilidad» entre otros asuntos, subrayó la dirigente de Podemos.

Al respecto, indicó que «la ecotasa ya lleva una década de retraso en Canarias» y la discusión en este momento ya no es si se debe aplicar o no. «Ese debate ya está superado», apostilló. Aunque en lo que resta de legislatura ya no dará tiempo de tramitar esta iniciativa, considera que se debe plantear como una prioridad en el próximo mandato.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, se refirió a las objeciones de los empresarios turísticos que entienden que no es conveniente implantar un nuevo gravamen por la incertidumbre.

Recuperación turística

En este sentido, hizo referencia al 43% de incremento en las pernoctaciones registrado el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que se preguntó «¿a qué incertidumbre se refieren?». A su juicio los datos reflejan la evidencia de que la r ecuperación turística es un hecho y la ecotasa debe ser, por tanto, «una realidad».

Criticó además que sean las patronales turísticas quienes imponga su criterio a los dirigentes políticos y que la ecotasa se siga retrasando e instó a la sociedad a que «empuje más que los empresarios y no permitan que se pierdan esos 300 o 600 millones». A su juicio, Canarias «no se puede permitir» perder estos recursos para hacer frente a los «destrozos medioambientales».

Eje de la campaña

Marrero apuntó que Podemos se mostrará «tozudo» con la ecotasa igual que han hecho con otras medidas «que al principio van diciendo que no las apoyan pero al final se acaban aprobando», como ha ocurrido, dijo, con la subida del salario mínimo interprofesional o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel nacional o con Tindaya.

Además, su intención es que la implantación de la ecotasa turística centre la próxima campaña electoral para la convocatoria de mayo.

Insistieron los representantes de Podemos en que la aplicación de este impuesto forma parte de los acuerdos de Gobierno cerrados por el Pacto de las Flores en 2019, aunque hasta ahora ha habido que dar prioridad a otros asuntos, como la pandemia o la erupción del volcán de La Palma, lo que ha ido relegando su implantación.

Manuel Marrero insistió en que se trata de una iniciativa que responde a la voluntad de empezar a transformar el sistema productivo de las islas hacia uno más respetuoso con la biodiversidad y el territorio.