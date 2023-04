El PNC rompe su alianza con CC: No les queda «nada» de nacionalismo

El Partido Nacionalista Canario (PNC) ha explicado hoy jueves las razones por las que ha decidido romper su alianza con Coalición Canaria (CC) y ha anunciado que ya trabaja para concurrir a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo en solitario, pues consideran que CC ha hecho ver que ya no les queda «nada» de nacionalismo.

Así lo ha manifestado el presidente nacional del Partido Nacionalista Canario, Francisco Martín Espinosa, que ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario general del PNC en Tenerife, Antonio Escuela, y la concejal del Ayuntamiento de La Laguna Cristina Darias.

Francisco Martín Espinosa explicó que la ruptura con Coalición Canaria ha sido «debatida y consensuada» dentro del partido y fue aprobada por unanimidad en su Consejo Político Federal, máximo órgano entre congresos, y fue transmitida el pasado 24 de marzo al secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo.

PNC asegura que CC «se ha ido por el camino de la derecha»

A partir de ahí han empezado a preparar toda la documentación necesaria para poder concurrir en solitario a las elecciones del 28 de mayo, pues recordó que el Partido Nacionalista Canario fue uno de los partidos cofundadores de Coalición Canaria, una federación que, en su opinión, «se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo» y ha sido «imposible» recuperar.

El presidente nacional del PNC señaló que la «gota que ha rebosado el vaso» ha sido la postura de Coalición respecto a que Canarias «se fabrica desde las islas», lo que supone «retroceder treinta años a la época de los insularismos» y «volver a dividir las islas». Espinosa incidió en que un partido nacionalista tiene que ver Canarias «como un todo», que siempre ha sido el objetivo del PNC, apostilló.

Francisco Martín Espinosa apuntó que Coalición Canaria «se ha ido por el camino de la derecha» y dejó claro que el Partido Nacionalista Canario no está dispuesto «ni a participar, ni a colaborar con un mensaje engañino». «Al pueblo canario hay que decirle la verdad y quitarle el velo que han intentando poner algunos», manifestó.

Martín Espinosa hizo hincapié en que Canarias se tiene que plantear un proyecto nacionalista «fuerte» donde la economía «boyante» que genera el sector turístico compense a otros sectores que se ven «devaluados». Asimismo, abogó por una Canarias «más sostenible» y alejada del crecimiento «desmesurado»; una Canarias que tiene que estar «a la altura de un pueblo soberano».

También admitió que la decisión de romper con CC y concurrir en solitario a las próximas elecciones supone una «lucha ardua» pero dejó claro que las cosas se consiguen «con ilusión y ganas, que es lo que tiene el PNC». «Seguiré soñando con ver un pueblo soberano», añadió.

Una «noticia anunciada»

El secretario general del PNC en Tenerife, Antonio Escuela, comentó que la ruptura con Coalición Canaria era ya prácticamente una «noticia anunciada» desde hace muchos años y reconoció que hasta el último momento han intentado mantener un «diálogo abierto» hasta que «el hilo no soportó la presión». También dijo que desde el PNC están convencidos de que «aquí ha habido una única parte desleal, que ha sido Coalición Canaria».

Antonio Escuela aseguró que, de cara al 28 de mayo, el votante canario «no tiene ninguna opción nacionalista, salvo el PNC». En este sentido, destacó que las políticas que siempre han defendido son las que «iban al bolsillo del ciudadano», como la mejora del medio ambiente, del mercado de trabajo, el abaratamiento de la cesta de la compra o la introducción de contenidos canarios en los curriculums académicos, es decir, «una serie de políticas que CC no era capaz de proteger».

Escuela subrayó que el Partido Nacionalista Canario ha dado «pruebas suficientes» de que quiere estar presente de nuevo en la sociedad canaria para defender los intereses de la ciudadanía de las islas y resaltó que, a punto de cumplir cien años, el PNC se encuentran en un momento «propicio y adecuado» para «ilusionar al pueblo canario, salir adelante y defender los intereses de la población».

Igualmente se mostró convencido de que el PNC será capaz de aglutinar a los demás partidos nacionalistas de la región, sobre todo después de que Coalición Canaria haya pasado «de una política integradora a otra faceta del nacionalismo» con la que no están de acuerdo, de ahí la decisión de romper la alianza y seguir en solitario.

PNC no descarta aliarse con otros partidos nacionalistas

Así pues, las aspiraciones del Partido Nacionalista Canario pasan por ir solos en listas electorales a diferentes ayuntamientos, cabildos y al Parlamento el próximo 28 de mayo, con la intención de obtener el apoyo de todos aquellos que confíen en un partido «histórico, serio y de personas, todas profesionales y con la mira puesta en el futuro y el bienestar de Canarias», indicó Escuela.

Para ello, el PNC no descarta abrir negociaciones con otros partidos nacionalistas como Nueva Canarias. «Estamos abiertos a cualquier fuerza nacionalista siempre y cuando compartan nuestra ideología», señaló Francisco Martín Espinosa, quien aclaró que entre los partidos nacionalistas «no hay tanta diferencia; lo que hay que hacer es un esfuerzo para sumar».

El Partido Nacionalista Canario no se cierra, incluso, a llegar a acuerdos con las bases de Coalición Canaria, pero para ello deben intentar «cambiar la cúpula» del partido, pues consideran que no es de recibo que el PNC «aparque» su ideología «por unos puestitos o un sueldito» para estar «a la sombra» de una formación política que, según Martín Espinosa ya no tiene «nada de nacionalista».