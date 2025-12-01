Pleno del Parlamento, en directo: César Toledo comparece en la comisión de control
El administrador general de la Radio Televisión Canaria, acude al Parlamento para exponer las líneas de trabajo de la nueva dirección del ente
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:00
Comenta
En la mañana de este lunes, César Toledo, administrador general de RTVC, comparece en la comisión de control de Radiotelevisión Canaria, para informar sobre las líneas de trabajo de la nueva dirección del ente. El acto tendrá lugar en la Sala de los Cabildos.