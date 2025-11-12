Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Salon de plenos del Parlamento de Canarias.
Salon de plenos del Parlamento de Canarias. Arcadio Suárez

Pleno del Parlamento, en directo: la Cámara aprueba la ley que regulará la vivienda vacacional en Canarias

La norma pretende quilibrar el uso residencial y turístico del suelo en las islas

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:50

El Parlamento de Canarias celebra este miércoles una sesión plenaria centrada en el debate del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, una norma con la que el Gobierno regional pretende regular el alquiler vacacional y equilibrar el uso residencial y turístico del suelo en las islas.

La propuesta establece que, en suelo de uso residencial, al menos el 90% de las viviendas existentes o previstas deberán destinarse a residencia habitual, limitando así la expansión de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas.

