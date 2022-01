Las plataformas atienden a quienes están en la calle

Nacieron el año pasado para dar respuesta a aquella parte de la población que se había quedado fuera de la protección del Estado, bien por voluntad propia, bien porque habían sido expulsados de los campamentos. Tanto la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife como Somos Red, en Gran Canaria, continúan hoy activas –aunque con menor intensidad– atendiendo a las personas que han prolongado su situación de desamparo por falta de medios.

«Son los más frustrados porque no tienen familia que los ayude, siguen sin poder regularizar su situación administrativa y, por tanto, no pueden acceder a un empleo, una vivienda o unas condiciones sanitarias mínimas», explican ambas plataformas ciudadanas. La falta de alternativa habitacional será aún más dramática durante los próximos meses, explican, ya que el invierno empeorará las condiciones climáticas. Mientras que el Estado insisten en que las personas fuera de los recursos se quedan al margen del sistema, los voluntarios reclaman «algún tipo de solución». Además, critican no recibir el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos casos y que, en gran medida, «contribuyen a criminalizarlos».