Pestana acusa al PP de las «dilaciones» con los menores: «Nosotros no hemos puesto obstáculos» El delegado del Gobierno Cifra en casi 80 las alegaciones presentadas por los populares a «cada expediente abierto» para la derivación de los chicos

DÁNAE PÉREZ las palmas de gran canaria. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

La Delegación del Gobierno en Canarias responsabiliza al Partido Popular (PP) de «dilatar» la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas e impedir que se cumplan los plazos en la salida, tal y como ha ocurrido con el primero de los menores llegados a las islas tras la declaración de contingencia migratoria el pasado 29 de agosto y que debería haber salido ayer viernes. «Lo que quieren es que se queden en Canarias porque nosotros no hemos puesto ningún obstáculo», manifestó al respecto el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en declaraciones realizadas a los medios.

Pestana cifró en casi 80 las alegaciones presentadas por las autonomías gobernadas por los populares «a cada uno de los expedientes abiertos» de derivación de los chicos a sus territorios, por lo que llamó a la reflexión a «un partido de Estado, que debería estar por la solución y no por tener a menores hacinados en centros absolutamente tensionados y desbordados».

LAS CLAVES Vía 'exprés' Se elevan a 39 lo expedientes iniciados a través de este mecanismo, que implica un plazo de 15 días.

Contingencia migratoria Se han abierto 221 expedientes de menores que ya estaban en las islas antes de su declaración.

Asilados Se estima que 500 menores solicitantes de asilo accederán a los recursos del Estado en octubre.

Últimas llegadas 31 hombres de origen magrebí arribaron ayer a las costas canarias, a bordo de dos pateras.

El delegado aclaró que, tras la declaración de la contingencia migratoria el pasado 29 de agosto, se han iniciado 39 expedientes. Este mecanismo permite la derivación 'exprés', en un plazo de 15 días, de los menores migrantes llegados a Canarias después de esa fecha.

Dicho plazo se ha cumplido ya para un menor, según afirmó el delegado; sin embargo, el joven que había llegado a Lanzarote a bordo de un pesquero continúa en Canarias. La comunidad autónoma de destino «ya ha aceptado» la acogida del chico, aunque había presentado alegaciones previas, y, ahora, es el turno del menor para trasladar las suyas: «Si las tuviéramos a día de hoy, esta Delegación del Gobierno estaría en disposición de resolver ese expediente y, después, la comunidad autónoma tendría cinco días para proceder al traslado en los términos que establece la ley».

El chico puede manifestar cierta preferencia por un destino en concreto, por ejemplo, de tener recursos familiares en el mismo. En estos casos puede llegar a intervenir la Fiscalía y «prevalecerá el interés superior del menor».

El delegado no se mostró partidario de desvelar las autonomías que recibirán a menores migrantes procedentes de Canarias para evitar que se vuelvan a producir actos de rechazo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Tampoco, el número de jóvenes que acogerán.

Al margen de la vía 'exprés', anunció que se han iniciado otros 221 expedientes de menores que se encontraban en Canarias antes de la declaración de la contingencia migratoria. Pestana se mostró especialmente optimista en esta parte y espera que se puedan resolver antes de los plazos que establece la ley, cuatro meses. «Se trata de tramitar esos expedientes cuanto antes para ayudar a Canarias a mitigar y a reducir el número de menores que tenemos en Canarias», enfatizó.

El delegado del Gobierno también confía en que 500 menores solicitantes de asilo accedan a los recursos del Estado en el mes de octubre. Por su parte, fuentes del Gobierno canario aseguran que han dado orden para la salida de 15 menores asilados.

«No tenemos nada pendiente», destacó el delegado del Gobierno en Canarias, para luego enfatizar que la voluntad de la Delegación «es de máxima colaboración con la comunidad autónoma, de resolver, ayudar y ser aliados para resolver el problema de los menores». Con todo, las islas tutelan a cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Las últimas llegadas a las costas canarias las protagonizaron ayer 31 hombres de origen magrebí, a bordo de dos pateras.