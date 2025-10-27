Pestana aboga por «limpieza» en la gestión de los centros de menores migrantes tras la investigación a la Fundación Siglo XXI El jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha indicado que se ha tratado de una investigación «meticulosa» de la que el cuerpo se siente «orgulloso»

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha abogado por la «limpieza» y el «buen hacer» en la gestión de los centros de menores extranjeros no acompañados tras la investigación de cuatro directores, así como de un responsable de la fundación encargada de gestionar dichos centros, por el presunto desvío de 2,4 millones de euros de fondos europeos destinados a la acogida y manutención de menores.

«Todo lo que ahonde en la limpieza y en el buen hacer en la buena aplicación de los fondos públicos tendrá siempre mi apoyo», ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una nueva reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias.

En este sentido, Pestana esperó que este tipo de actuaciones policiales fructifiquen y eliminen cualquier tipo de desvío de fondos para «asegurar que se destinan a la atención de esos menores con normalidad». «Es —incidió— lo que intentamos siempre, que no haya ningún elemento oscuro en la gestión de esos fondos públicos a la atención de los menores».

Al respecto, el jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha indicado también este lunes en declaraciones a los medios de comunicación que se ha tratado de una investigación «meticulosa» de la que el cuerpo se siente «orgulloso».

Aquí, no quiso dar más datos de los difundidos el pasado fin de semana porque «todavía hay flecos» que cerrar aunque lamentó el trasfondo que hay detrás de estas detenciones.

«Es una pena que se utilice el dinero y se desvíe de la forma en la que se ha desviado con todo lo que estamos pasando con ese tema. Afortunadamente estamos pendientes y aún va a tener un poquito más de recorrido, por eso ahora hay que ser prudentes», concluyó.