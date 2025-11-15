Pesar en NC-BC de Telde por la muerte de José Luis Rodríguez Martín Era vecino del municipio, exempleado municipal y padre del actual concejal de Seguridad Ciudadana de la corporación, Miguel Rodríguez Marchena

Desde Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC) Telde expresa su pesar por el fallecimiento de José Luis Rodríguez Martín, vecino de Telde, exempleado municipal y padre del actual concejal de Seguridad Ciudadana de la corporación, Miguel Rodríguez Marchena.

«Nos unimos al dolor de su familia, especialmente su hijo Miguel, amistades y allegados a quienes trasladamos nuestro pésame por su fallecimiento», expone en un comunicado.

Descanse en paz.

