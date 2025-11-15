Pesar en NC-BC de Telde por la muerte de José Luis Rodríguez Martín
Era vecino del municipio, exempleado municipal y padre del actual concejal de Seguridad Ciudadana de la corporación, Miguel Rodríguez Marchena
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:48
Desde Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC) Telde expresa su pesar por el fallecimiento de José Luis Rodríguez Martín, vecino de Telde, exempleado municipal y padre del actual concejal de Seguridad Ciudadana de la corporación, Miguel Rodríguez Marchena.
«Nos unimos al dolor de su familia, especialmente su hijo Miguel, amistades y allegados a quienes trasladamos nuestro pésame por su fallecimiento», expone en un comunicado.
Descanse en paz.