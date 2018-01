Pérez: «No soy un muñeco al que maneja Chano Franquis»

— Ganó por un escasísimo margen en primarias. ¿Qué valoración hace de este resultado?

— Participó la masa de votantes que habitualmente se mueve en la Agrupación de Las Palmas de Gran Canaria. En el proceso anterior, el secretario local ganópor cuatro votos. Es un proceso democrático y funciona. Ahora, a trabajar todos a una.

— ¿Su victoria -frente al alcalde y muchas familias- significa que la sombra de Sebastián Franquis sigue siendo muy alargada?

— Yo me he presentado a este proceso después de haberlo consensuado con un montón de compañeros desde hace meses. Cuando decidí dar el paso, es cierto que Chano Franquis me apoyó, pero nunca usando su cargo. Pero no sólo Franquis, sino mucha gente que ha estado trabajando para que hayamos obtenido este resultado, porque es una victoria colectiva de quienes conformaron la lista y de los que están detrás.

— La foto que deja estas primarias es un PSOE partido por la mitad. ¿Cómo piensa recomponerlo y superar esa división?

— No es que el partido esté dividido, porque todos no movemos en el mismo espacio socialdemócrata. Tenemos visiones diferentes de cómo gestionar el partido. La realidad es que el proyecto que ha ganado -el de la militancia, el de separar el poder y creer en la autonomía de la organización-, no cambia que el resto de compañeros compartan la misma visión de mantener las instituciones, gobernar con políticas socialistas y mejorar la vida de los ciudadanos...Todos defendemos lo mismo. Al final somos compañeros que estamos en el mismo sitio. Lo único que nos diferencia es que cada cuatro años debatimos en este tipo de campañas que fortalecen al partido.

— ¿Cree que Augusto Hidalgo ha salido fortalecido?

— Yo me voy a partir el pecho para que Augusto siga siendo alcalde y para que lo apoyemos al máximo el tiempo que resta de legislatura y para que siga siendo alcalde en el próximo mandato. Porque al final, su trabajo y el que me va a tocar a mí deben estar coordinados y requiere de una comunicación constante.