Torres no da 'por acabado' a Sánchez: «Los españoles dictarán sentencia el 23J»

El secretario general del PSOE Canarias y presidente en funciones del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Comité Federal de este sábado no supone el 'punto y final' de Pedro Sánchez y deja claro que son los españoles quienes el próximo 23 de julio, día de Elecciones Generales, tendrán que dictar «sentencia».

Así lo ha expresado a su llegada al Comité Federal del PSOE en Ferraz, donde ha sido cuestionado por las quejas de algunas federaciones y la ausencia de ciertos 'barones' como el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Ángel Víctor Torres ha aclarado que ha habido otros comités en donde Javier Lambán y Emiliano García Page tampoco han acudido «por razones diversas, de agenda y de otro tipo» y considera que son ellos los que tienen que decir por qué hoy no han podido venir. En cualquier caso, sí ha querido mostrar su «máximo respeto» a «quienes están y a quienes no pueden o no han venido».

Preguntado sobre si el Comité Federal de hoy supone el 'broche' de Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General del PSOE, Torres lo tiene claro: «No. Estamos ante un comité en el que vamos a aprobar nuestras candidaturas para una cita fundamental. A partir de ahí, la palabra, la voz, el dictamen y la sentencia la tienen los españoles«.

El líder de los socialistas canarios incidió en que el próximo 23 de julio la ciudadanía tendrá que decidir entre un país que ha avanzado en protección social, con medidas como la subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital, y otros modelos como el que proponen PP y VOX. «Eso es lo que está en juego. Lo importante es que le demos la voz y el voto a los españoles y las españolas», reiteró.