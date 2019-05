«Un Gobierno con Podemos nos convertiría en Venezuela»

— Podemos y Vox . Podemos representa lo que no queremos para esta sociedad, representa Venezuela . Y lo que está sucediendo allí no queremos que pase en Canarias. Y Vox representa la vuelta a las cavernas, el centralismo absoluto, la eliminación de las autonomías o la limitación de los derechos de la mujer.

— Está claro que Nueva Canarias y PSOE están entregados a Podemos. Por lo tanto, si la suma les da lo van a hacer. Y tendremos un Gobierno de Canarias con Noemí Santana de vicepresidenta y llevando áreas como economía o empleo. Eso despeja muy bien el escenario político, aquellos que no quieran un Ejecutivo con Podemos solo tienen una opción para impedir eso, que es votar a Coalición Canaria . Y aquellos que quieran podrán votar a Podemos o cualquiera de sus marcas blancas, que son NC y PSOE. Las encuestas también decía que no saldría Ana Oramas y conseguimos dos diputadas.

«Vetarme por una denuncia política no es democrático»

— ¿No dará un paso al costado si su situación judicial es un inconveniente?

— Haré siempre lo mejor para Canarias y para mi organización política, por ese orden. A partir de ahí hablaremos tras las elecciones con el veredicto de los ciudadanos para propiciar estabilidad y prosperidad a Canarias.

— Insiste en que es una denuncia política pero lo cierto es que ya es un tema con vida propia en los juzgados...

— ¿Cuál es el problema para seguir en una candidatura por una denuncia de Podemos y Nueva Canarias? Me han presentado una denuncia, la jueza pide unos expedientes y mi comparecencia. Voy y declaro. No hay más. Pensemos que soy el único presidente no aforado de toda España. Si eso significa que pasado mañana denuncian a Albert Rivera por conducir bajo los efectos del alcohol, ¿tiene que dejar la vida política? O simplemente si un ciudadano se siente agraviado por algo y le presenta una querella y el juez lo llama a declarar significa que queda inhabilitado. Creo que es un disparate absoluto y estoy convencido de que Albert Rivera no dimitiría jamás. Esto es algo de cara a la galería para buscar salir en las noticias.

— ¿Si no logra ser presidente de Canarias se irá al Senado buscando su aforamiento?

—Eso lo dice Gustavo Matos, que se fue del Ayuntamiento de La Laguna diciendo que nunca pactaría con CC tras obtener el peor resultado en la historia del PSOE y acabó de director general en un Gobierno de Coalición. No hago política ficción. Mi compromiso es presentarme a presidir Canarias y aceptar lo que los ciudadanos voten. Si tengo que estar en la oposición estaré. Lo que pueden tener claro los ciudadanos es que esté dónde esté voy a trabajar para que Canarias esté mejor. No para echar a nadie o para perjudicar a nadie, lo que hacemos siempre en CC estemos donde estemos.

— Hablemos de propuestas políticas, ¿por qué cree que debe ser reelegido?

— Hemos firmado un contrato con Canarias en el que hablamos de cambio climático, de política de vivienda, del cumplimiento del REF y el Estatuto, que es la piedra angular sobre la que tenemos que edificar el futuro de Canarias. El reconocimiento de que somos iguales que todos los españoles y que por primera vez en la historia, desde que se conquistaron las islas, estaremos tratados en igualdad de condiciones. Eso hay que cumplirlo y conseguir que el Estado cumpla con el REF; así llegaremos al 5% de inversión del PIB en educación...