«Si gana el PSOE, no descarto un Gobierno en minoría»

— ¿Después de conocer los datos de las encuestas se ve más cerca de la Presidencia?

— Las encuestas empujan y animan, pero hay que confirmarlo y eso solo se puede hacer si hay un voto mayoritario de los canarios al PSOE. Hago un llamamiento a la población para reproducir los resultados del 28A y apostar por el cambio político.

— ¿Mantendrá su palabra de que el cambio pasa por echar a CC y que no habrá un pacto con los nacionalistas?

— Respondemos siempre lo mismo. El congreso socialista marcó nuestras líneas políticas y una de las resoluciones afirma que si no se producen mayorías absolutas, se deben buscar alianzas de progreso. Para eso necesitamos que se comparta nuestro programa, que pasa por revisar las políticas sociales, partidas justas para Educación, para Dependencia, para las pensiones no contributivas, empleo, educación infantil de 0-3 años... Queda claro que excluyo a quienes en estos dos años han tenido otras prioridades, al Gobierno de CC, que deja a Canarias en situación de pobreza y lastimosa en las áreas sociales. Ahora bien, a partir de ahí hay que sumar 36 escaños y debemos hacer todos el esfuerzo para que se produzca esa mayoría y no se frustre la voluntad de cambio. Envío un mensaje a PP y Ciudadanos, que están hablando durante la campaña de la necesidad de cambio político para que, si el PSOE gana claramente las elecciones, no impidan ese cambio por otras cuestiones estratégicas. Frente a otros partidos que son más claros en su posicionamiento, le pido a estas dos formaciones que no hagan que CC siga gobernando.

— ¿Contempla que haya un Gobierno de tres o más partidos?

— No despejo nada porque tendrán que hacerlo los ciudadanos. En Canarias se ha gobernado dos años en minoría, lo ha hecho Pedro Sánchez en España, y esa opción también cabe si no se consiguen los votos suficientes. Lo que espero es que haya respeto a la mayoría que se plasme en los votos. Y si el PSOE recibe el apoyo mayoritario, debe ser el PSOE quien busque la fórmula para un Gobierno que presida un socialista. No cabe en estos momentos, ni en mi cabeza, que la Presidencia no la ostente el partido que gane.

— Eso tampoco es raro en Canarias.

— Ha pasado en épocas anteriores, pero el momento es otro. Antes sólo se jugaba entre tres y ocurre ahora que el tercero en votos es quien preside. Eso se acabó. Si no, el clamor del cambio entre los partidos no es real. Por eso, apelo y pido coherencia a quienes hablan de cambio político para que, si se produce un voto mayoritario al PSOE, le permitan gobernar.

— ¿Si CC fuera necesario en Madrid para la investidura del presidente del Gobierno, condicionaría un pacto en Canarias?

— No creo que se den las circunstancias, porque estoy convencido de que el PSOE va a ganar en Canarias. Para eso necesitamos que la gente vaya a votar y que haya voluntad de cambio -que es real en la calle después de 26 años de CC presidiendo Canarias- y no cabe otra que el PSOE sea apoyado de manera firme o a través de la abstención por el resto de las fuerzas.

— En el bloque progresista hay dudas de que mantengan su palabra de echar a CC

— Niego que se estén produciendo encuentros entre CC y PSOE. Es rotundamente falso, una afirmación que se hace con la mala voluntad de perjudicar al PSOE ante sus votantes. Y quien las hizo sabía que eran mentira. Pero es que esta campaña electoral tiene dos principios. De un lado, la voluntad de cambio y de otro, la permanente trampa que utiliza CC. Es una ruptura de la deportividad en la campaña, una marrullería inaceptable fruto de la tremenda desesperación para intentar no perder votos. CC lidera el mayor número de fallos en contra de la junta electoral por su trampeo permanente.

— Si gobierna Canarias y con un Gobierno del PSOE en Madrid. ¿Garantiza que se enfrentará al Estado por los intereses de las islas?

— El único partido que ha apoyado siempre el Estatuto de Autonomía ha sido el PSOE. CC lo retiró en 2007, el PP votó en contra en 2015, otros se abstuvieron o terminaron votando en contra en Madrid. Nuestro programa tiene 110 medidas y un objetivo, que es la defensa absoluta del REF y el Estatuto. Lo que tenemos es una estrategia del Gobierno saliente que para esconder el fracaso de la gestión de sus competencias ataca a otros. Pedro Sánchez no es el culpable del paro en las islas, o de que estemos a la cola en educación, o que tengamos una sanidad penosa. Los responsables son los gestores de CC en el Archipiélago.

— ¿Cuál será su primera medida si llega al Gobierno?

— Modificar el Presupuesto de 2019 para sacar adelante un plan de empleo social y un plan de choque contra la pobreza, para que el empleo y una Canarias más justa se dé este mismo año. Canarias ha dejado de gastarse 500 millones del presupuesto anterior. Nosotros haremos que esos recursos vayan a bienestar social frente a este Gobierno que se ha dedicado a comprar inmuebles por encima de su precio en vez de aportar fondos para servicios esenciales.

— ¿La lista regional ha sido un error a la vista de la confusión que ha creado?

— Ha habido quien ha querido que la confusión no desapareciera. El Gobierno canario debió ser más escrupuloso en las campañas institucionales y así lo exigimos y hasta lo denunciamos. No es un error, es un gran paso y no tiene marcha atrás. Creo que los candidatos a la Presidencia deben estar en esta lista y ése era su espíritu inicial porque así el resultado electoral será más justo y acorde al voto de los canarios. Y por eso CC se ha negado a que fuera una realidad hasta el último momento, pero ha tenido que tragárselo porque si no, no salía el Estatuto.