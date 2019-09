NC y CC negocian una lista conjunta y los candidatos al Senado

La premura para inscribir coaliciones hasta el lunes a las 14.00 horas, según el calendario fijado por la Junta Electoral, y los costes económicos de una campaña en solitario son dos de los primeros argumentos barajados por Nueva Canarias para buscar una alaianza con Coalición Canaria (CC) para las elecciones del próximo 10 de noviembre. «Si pensamos desde la óptica progresista preferimos el PSOE. No compartimos el modelo de país de Coalición, pero si hablamos de la relación con Madrid coincidimos en muchos puntos con ellos», matizó Luis Campos, en funciones de portavoz este jueves. Las dos formaciones nacionalistas se han dado un plazo de 24 horas para concretar las fórmulas de la alianza, si bien NC no aceptaría ni la idea del time sharing (repartirse los posibles escaños por tiempo limitado), ni tampoco que CC encabece la lista al Congreso por las dos provincias canarias. Campos ve con simpatía la posiblidad de una alianza con el grupo de Errejón, «no descartamos Más País pero con nosotros no ha contactado nadie», precisó, y tampoco ve viable la alianza con el PSOE, «más compleja porque no depende de la organización canaria».