Moyano: «Ahora mismo hay mucha gente que quiere entrar en Vox»

— Antes de entrar en materia, ¿cómo llegó usted a Vox?

— Yo siempre he tenido un interés político, soy de derechas, y he intentado en participar en proyectos de esta ideología pero lo que pasa es que el PP no me quiso nunca. En Gran Canaria fui a ver a José María Ponce en Arucas y no me hizo ni caso y no se si me vieron como una persona amenazante o algo así. También quise colaborar con proyectos con Ciudadanos y UPyD pero nunca cuajé. Una vez, hace cinco años, conocí a Manuel y me captó para Vox, que éramos cuatro o cinco personas nada más.

— ¿Y cómo fueron esos primeros pasos de este partido en la provincia?

— Fui el séptimo afiliado y empezamos a trabajar para intentar hacernos visibles con la dificultad que eso conlleva. No somos subvencionado y le quitamos tiempo a la familia para trabajar en este proyecto. Lo primero que nos llegó fue gente que ya había muerto en el PP después de haber agotado la carrera política, pero no vinieron a trabajar sino para imponer su criterio. Nosotros somos más tradicionales y pedimos que primero trabajen y luego puedan optar por cargos dentro de la organización.

— Ahora, ya se les conoce...

— Pues a medida de que nos hemos ido haciendo hueco en el panorama político, que las estadísticas dicen que podemos entrar en la Cámara, llenamos Carabanchel que es muy de izquierdas... hemos empezado a existir y ya hay mucha gente que quiere entrar en Vox. Somos jóvenes, inexpertos en lo político, pero con muchas ganas de trabajar.

— Conocemos a Vox y su ideología nacional, pero ¿qué proyectos tiene para Canarias?

— No queremos las autonomías porque no se pueden pagar. Son incompatibles con la vida en nuestro país y más en nuestro archipiélago que tienen ya a los cabildos insulares, órganos que son suficientes para gestionar. Ahora está el Gobierno autónomo manejando el dinero y pegándose con los cabildos a diario y hemos quintuplicado todas las instituciones. Aquí habría que conservar todos los cabildos, conectados con el Estado. En Canarias hay que hacer tres cosas fundamentales. La primera acabar con el lastre de ser la última comunidad autónoma en calidad educativa. Nuestras instituciones son parcas, malas y no fomentan el estudio y hay que acabar con eso. Una vez que hayamos conseguido que los canarios estudien y salgan de la universidad, hay que trabajar para que no se vayan fuera y que su conocimiento y destreza lo desarrollen en Canarias sin necesidad de tener que traer a nadie de fuera. Y lo tercero que es fundamental mejorar es nuestra justicia, que no funciona. Fomentar la educación, el empleo y desarrollo y mejorar la justicia son los pilares de nuestro proyecto para las islas. Luego se deben de mejorar más aspectos, pero si no tenemos una buena política económica que fomente la producción interior, que los activos no tengan que marcharse fuera a prosperar y no contamos con un buen sistema judicial, será complicado.

— ¿Qué plan tiene Vox para las próximas elecciones autonómicas?

— No tenemos ni idea de quienes van a ir en las listas electorales. Tienen que ser personas capaces y consideramos que no todo el mundo puede dedicarse a la política. Cualquiera tiene derecho a pilotar un avión, pero sin saber, jamás. Cuando ponemos el voto en una urna y le damos el gobierno de la nave a inútiles, así nos va y por eso hay que acabar con eso. Los afiliados votaremos qué personas irán en las listas electorales y tienen que estar capacitados. Pondremos a gente capacitada y lo controlaremos por si hay que quitarlas en el futuro. Yo, por ejemplo, no sé si me voy a presentar y lo que haremos es consultar entre los afiliados quienes quieren figurar en las listas y, luego, se decidirá. Votar al más guapo o al que mejor hable, es un error. Nosotros no podemos coger a una persona del Partido Popular con fama para que la gente lo vote, porque estaríamos haciendo lo mismo que ellos. PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos... todos hacen lo mismo y nosotros no queremos el mismo tipo de personas. Huimos de los políticos estrella.

— ¿Son ustedes xenófobos?

— No. ¿Que dentro del partido hay alguien así? Pues probablemente, como pasa en el PP, PSOE y demás formaciones... La institución como tal no lo es. Si los detectamos, los echamos.

— ¿Y homófobos?

— Pues te voy a dar un dato: mi hija es homosexual. Una ministra dijo que Marlaska era maricón y no ha pasado nada...

— ¿Son la ultraderecha del panorama político español?

— Somos la derecha. Ni el PP ni Ciudadanos son derecha, ni el PSOE es izquierda. Lo único claro que tengo es que Podemos es la ultraizquierda, el comunismo recalcitrante. Somos la derecha, cosa que da mucho miedo decir en España porque parece que ser de derecha es ser franquista. También te digo que la ley está para cumplirla y nosotros no podemos permitir que en Cataluña haya gente delinquiendo y desafiando al Estado. Si existen los delitos de sedición o contra la corona, pues hay que ser implacables.

— ¿Les molesta que les tachen de fachas?

— A mí no, pero quien nos tache de fachas, primero que se lean nuestro ideario. No somos gente peligrosa, somos rigurosos con las normas, porque un Estado no funciona sin ellas.

— Clavijo dijo que ni con Podemos ni con ustedes iría a la esquina. ¿Iría usted a la esquina con él?

— Depende. Nosotros podemos ir con cualquier persona que cumpla con nuestro ideario. Si necesita nuestros votos para gobernar, ya sabe cómo pensamos. Lo que no es de recibo es que el único presidente de autonomía de España que no ha ganado las elecciones es el de Coalición Canaria, que lleva gobernando desde que aparecieron. ¿Podrían ganar alguna vez las elecciones caballeros de Coalición Canaria? No se puede gobernar sin ganar ni una sola vez y es vergonzoso. Solo manejan la manteca, como ellos llaman a la presidencia. Solo quieren la presidencia y las consejerías tontas que no dan trabajo y las que son más importantes y trascendentales, se las dejan a sus socios. Luego pactan las alcaldías, para seguir manejando a sus anchas. Es una asociación de malhechores.

— ¿Con quiénes pactarían en caso de que se diese esta circunstancia?

— Con el que cumpla nuestro programa y, si no es así, preferimos estar en la oposición. Con todos menos con Podemos, que es la antítesis de una fuerza democrática.

— Su política de inmigración ha sido bastante polémica. ¿Cómo se encajan sus ideas en un territorio como el canario?

— Lo primero que tenemos que evitar es que, para no ser políticamente incorrectos, se hagan cerdadas como meter en un avión a los que llegan en pateras a nuestras costas. Evidentemente, si todo lo que entra aquí nos los quedamos, nos tendremos que ir nosotros porque no hay recursos para mantenerlos. Los que no tengan recursos, nuestra socialización, capacitación, que no conozcan nuestro idioma... lo tendrían muy difícil. El problema hay que atajarlo en el origen y decirles a esos países que permiten la salida de pateras, un par de cosas muy claras. ¿Por qué no hay inmigrantes en Turquía u otros países con una férrea política migratoria? Pues porque ponen las cartas sobre la mesa de manera clara y contundente. No podemos dejar que nos metan en nuestra casa por la fuerza a tantas personas y encima pagándolo nosotros. Si permitimos que residan inmigrantes sin control, crecerá la delincuencia porque no se podrán ganar la vida.

— ¿A Franco hay que dejarlo en el Valle de los Caídos?

— Sí, porque primero hay que preguntarle a su familia y que lo autorice. Fue Jefe de Estado en España como Lenin, al que veneran en la Plaza Roja y mató a cien millones de personas.