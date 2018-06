Monedero quiere «levantar la falda a los santos»

«Tenemos que levantarle las faldas al santo para verle la peana. Es importante entender los mecanismos que operan. Por ejemplo, por qué ha costado tanto sacar a M. Rajoy del Gobierno. O cuál es la función de las universidades y los medios de comunicación. O quién define la idea de nación. Algo que explique porque Ricardo Costa fue a declarar a un juicio por corrupción y robar al país con una pulsera con la bandera de España», avanza.

Fundador de Podemos y autor de una línea discursiva ajena al sistema, Monedero aspira a exponer claves de la política presente. Como la idea de España. «El comportamiento de la derecha es el de llevar la bandera a todos sus actos. Como negando a otros sectores que se sientan identificados con ella. Nunca has visto una manifestación por los desahucios o de las pensiones con esa bandera».

La presencia de Monedero en la isla coincide con la moción de censura en el Congreso, «la decadencia de lo viejo. Un intento desesperado por mantener el bipartidismo. Rajoy ya no puede porque está en una fosa séptica de corrupción. Y lo intenta sin éxito Sánchez, que no ha sido capaz de contar cuál es su proyecto de país. Pese a que gane la censura pierde el bipartidismo. Lo que hay es la expectativa de la construcción de lo nuevo, con Ciudadanos por la derecha y Unidos Podemos en el ámbito amplio de la emancipación, que no es solo la izquierda. Porque hay que ir definiéndose de otras maneras», comentó.

Desde su perfil de analista político, Monedero traza una idea de por qué los gobiernos en minoría como los del PP, o el de Coalición Canaria en el archipiélago, resisten tanto. «Tiene que ver con una de las cosas que cuento en el libro, la selectividad estratégica del Estado. Los que han ganado las batallas históricamente dejan una impronta escondida que hace que sus intereses se satisfagan más fácilmente que los intereses de la mayoría. Eso es lo que pasa en Canarias. Una de esas formas de esconder elementos a favor de los intereses de la mayoría está en el sistema electoral. Y en Canarias es evidente que es un sistema que está anclado para que un partido que no sea el más votado este gobernando o un partido pequeños con 5.000 votos ocupe un espacio mayor», indica.

«Lo que Costa llamó la oligarquía y caciquismo está anclado en sitios opacos. Y eso es lo que le pasa a Canarias, que debería ser vanguardia en muchas cosas, pero Coalición Canaria sigue empeñada en que nos acordemos de las islas porque no están haciendo las cosas bien», añadió.