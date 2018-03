«Los separatistas tienen que reconocer que han mentido»

— Cataluña ha pasado de tener casi un presidente en el exilio a casi un presidente en la cárcel y ahora ha vuelto a la casilla de salida. ¿Qué solución ve?

— La solución a lo que ocurre en Cataluña ni es fácil ni es a corto plazo porque es muy complejo y el 48% de la población ha votado al independentismo. El problema es que en los últimos seis años se ha hecho ver que eso no existía y, en gran medida, nos ha conducido a la situación actual. En cuanto a la coyuntura concreta después de las elecciones democráticas, el resultado es de mayoría independentista. Y esa mayoría tendría que reconocer que se ha equivocado y que ha mentido y que la vía está en punto muerto. Y en segundo lugar debería reconocer y garantizar la legalidad vigente. A partir de ahí, habría que recuperar la normalidad institucional en Cataluña, porque el daño que se ha hecho a las instituciones es enorme.

— Y además se ha fracturado a la sociedad catalana.

— Es el daño que más me preocupa, la fractura social, que tardaremos generaciones en recuperar. En eso tienen una responsabilidad inmensa quienes nos han traído hasta donde estamos.

— ERC ha lanzado un guante al PSC y los comunes para tender puentes hacia el entendimiento.

— Si realmente quieren hacer algo con los socialistas de Cataluña deben recuperar los pactos de gobierno municipal que han roto en los últimos meses anteponiendo sus intereses partidistas y sus objetivos fuera de la ley a la acción de Gobierno. E insisto, tendrían que reconocer que la vía utilizada hasta ahora no conduce a ningún sitio.

— ¿Le ve alguna viabilidad a un presidente que no pueda ejercer sus facultades en plenitud?

— Cataluña necesita un presidente que pueda ejercer, y esa condición no se da ni con uno que está huido ni con otro en prisión preventiva. No son condiciones para que un presidente pueda ejercer su cargo. Llevamos años sin gobierno en Cataluña. Estaba constituido pero no se hacían políticas públicas, y eso es lo que urge.