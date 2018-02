«La idea de que el Senado es inútil está hoy justificada»

— Senadora, ¿para qué sirve el Senado?

— Hoy por hoy es difícil defender su utilidad, porque no hace sino replicar miméticamente el trabajo del Congreso, lo que no tiene sentido, no aporta ningún plus al procedimiento legislativo, no funciona desde el punto de vista territorial, no se celebran los debates sobre el estado de las autonomías... Resulta demoledor ver que nadie quiere cambiarlo, por una visión centralista del Estado y por la partitocracia: los grandes partidos colocan aquí a expresidentes autonómicos, exalcaldes, exministros... Yo entré en esta institución pensando que habría posibilidad de cambiar cosas, pero he comprobado que es casi imposible, cualquier intento de modernización es bloqueado automáticamente.

— ¿Le resulta frustrante ver cómo la ineficacia de la Cámara lastra su trabajo?

— No siempre, porque hemos conseguido cosas. Yo me propuse desde el primer momento trabajar de manera territorial, presentar iniciativas sobre Gran Canaria, isla por la que soy electa, y sobre el conjunto de Canarias, traer a los colectivos canarios a que tengan voz: han venido a hablar Chrysallis, las Kellys, vendrá Pequeño Valiente... Y en las sesiones de control al Gobierno mis preguntas han estado siempre territorializadas. Igual que el PNV habla de Euskadi y el PDeCat de Cataluña, yo procuro hablar siempre de Canarias. Conseguimos cosas, sí, pero desde luego, el reto mayor de la regeneración democrática está en esta casa.

— ¿A su juicio, que habría que hacer, reformar el Senado o cerrarlo directamente?

— Yo voy a seguir peleando por reformarlo. No hay tópico más extendido que el de convertir el Senado en una verdadera cámara de representación territorial, porque los territorios están ya representados, el problema no es ese. El reto del Senado está en la modernización de su funcionamiento y en la especialización en asuntos territoriales, y para eso no hay que cambiar ni el modo en el que se eligen los senadores ni la Constitución. Únicamente es necesario modificar el reglamento.

— Usted presentó una iniciativa para reformar el Senado, pero sigue durmiendo en un cajón.

— Sí, la ponencia de la reforma se aprobó en noviembre de 2016, se constituyó en marzo del año pasado y hoy, casi un año después, todavía no se ha celebrado ni una reunión. He mandado un escrito al presidente de la Cámara pidiéndole que convoque ya esa ponencia. Es duro ver que no hay intención alguna de cambiar las cosas. Eso se traduce en que la ciudadanía tiene la percepción de que el Senado no sirve para nada, y hoy por hoy la idea de que el Senado es inútil está absolutamente justificada. Por mi parte, voy a seguir dando la batalla para que eso cambie.

— Hay quien se ofende si se cuestiona la utilidad de la Cámara Alta y pone como ejemplo el papel que tuvo en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

— Es una evidencia más. Ahora resulta que el debate más dramático de la historia de la democracia nos sirve para ponernos una medalla, qué triste. Aquel día el nivel de tensión era enorme, el ambiente era demoledor, fue una jornada trágica, no cabe echarnos flores y decir que el Senado es importante porque en cuarenta años de historia celebró un debate para liquidar la autonomía de un territorio. No es eso. Lamentablemente, el Senado solo se conoce por las malas noticias: políticos imputados y suplicatorios, el mito de la sauna, el senador pulpo que votó con manos y pies en varios escaños a la vez y ahora por el 155.