Gabriel Mato: «Canarias debe tener presencia en la UE»

— Creo que sería un desastre para Canarias que no estuviéramos los representantes de las islas. Y aquí solo caben dos posibilidades: si la izquierda quiere tener un eurodiputado votará a López Aguilar. Si no, seré yo. No hay ninguna otra opción política que tenga posibilidades de tener un eurodiputado. El candidato canario de Cs es el 24 de la lista, y en el caso de CC, los votos que puedan ir a esta opción serán para hacer europarlamentario a un representante del PNV.

«La salida de Reino Unido de Europa es una desgracia para ese país, pero a Canarias la deja en una situación muy difícil».

— ¿Y se ha hecho bien el trabajo para cuando llegue ese momento?

— Hay que prepararse y estar listo para el peor de los escenarios, se produzca o no. En todo caso, debemos saber que esto puede terminar y nuestras relaciones comerciales con el Reino Unido pueden terminar y por tanto, hay que buscar alternativas.

— En este escenario en que, como usted dice, Europa va a ser más pequeña, ¿cuáles son las propuestas del PP para mantener una Unión fuerte?

— Llevamos mucho tiempo preguntándonos qué hemos hecho mal en la UE y creo que hay que valorar todo lo que hemos hecho bien. Los ciudadanos esperan respuestas, esperan propuestas y debemos recuperar la confianza en las instituciones europeas, que no es solo la troica o los rescates a los bancos como la izquierda se ha empeñado en insinuar siempre. La Europa que quiero, y que en parte tenemos, es la de la iniciativa juvenil, de los fondos sociales, de los fondos de cohesión, del Erasmus, la Pac, el Posei, los fondos para la pesca, las ayudas al transporte... Aunque es verdad que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha lo que quieren, utilizando el nacionalismo y el populismo, es acabar con la UE. Confío en que los ciudadanos tengan muy claro que estamos mucho mejor dentro de Europa, especialmente Canarias. Europa ha pasado por un mal momento que ha sido aprovechado por los movimientos populistas extremistas que dividen a la sociedad con un discurso xenófobo y apoyándose en mensajes vacíos que les han valido un rédito peligroso. Por primera vez, y parece mentira, estas elecciones van a ser las más decisivas porque las fuerzas antieuropeas podrían sumar una amplia mayoría.

— ¿Y no han quedado relegadas estas elecciones a pesar de esa importancia?

— Seguramente sí y es una lástima, porque si hay unas elecciones importantes son las europeas. Tengamos en cuenta que la mayoría de los asuntos diarios de la gente pasan por la UE. En Canarias ha habido gran abstención en relacion a estas elecciones, pero es momento de que nos impliquemos porque la fuerza de Canarias depende de la fuerza que tengamos en el Parlamento Europeo, y ahí hay que estar. Para eso no hay que desaprovechar ni un solo voto. Voto desaprovechado es un voto perdido e irrecuperable en cinco años.

— ¿Considera que los fondos canarios están garantizados en el nuevo marco financiero?

— El marco financiero ha estado defendido para Canarias y para el resto de las RUP hasta estos momentos. Las bases están hechas porque hemos sido nosotros, el grupo mayoritario, con el apoyo de otros grupos, los que lo hemos conseguido. Pero en Europa nada es permanente y por eso es necesario estar y ser un grupo fuerte. En cada propuesta que he hecho he tenido el respaldo de más de 200 diputados, el mayoritario, y eso es absolutamente necesario. A Canarias nos ha ido bien en Europa y lo que debemos es intentar que nos siga yendo bien y no se eche por tierra el trabajo de tantos años.

— ¿Se están haciendo bien las cosas desde Canarias para defender sus asuntos en Europa?

— Se están haciendo bien, pero los asuntos hay que defenderlos en Europa. Si yo no estoy, no tengo la garantía de que alguien defienda como lo he hecho yo los intereses de Canarias. Cs no va a tener un eurodiputado canario y seguramente sus anhelos por defender los intereses del archipiélago no serán los mismos que los míos, o de otro partido que no tenga diputado canario. Por eso digo que es absolutamente necesario estar en el Parlamento Europeo. Los diputados de las RUP siempre hemos estado para defender nuestras excepcionalidades, elevando los límites de ayuda o bajando las exigencias.