El PP asegura que la subida fiscal afectará «a todos»

La presidenta del Partido Popular (PP) de Canarias, Australia Navarro, duda de que el «sablazo» fiscal que quiere fijar el Gobierno en los presupuestos del próximo año sólo afecte a las clases altas, tal como ha indicado el presidente, Ángel Víctor Torres, porque «se trata de impuestos indirectos que gravan los servicios y que pagamos todos los consumidores, con independencia de los recursos que cada uno tenga y por lo tanto, claro que grava a clases medias y menos favorecidas».

Navarro manifestó ayer su rechazo a esta subida impositiva sobre servicios como la electricidad o las telecomunicaciones así como a la ««mordida» que pretende el Ejecutivo a la financiación de ayuntamientos y cabildos, «unos recursos que precisan para prestar con garantías los servicios que tienen encomendados», señaló.

Navarro hizo estas declaraciones antes de reunirse -junto a dirigentes y candidatos populares- con la Asociación española de asesores fiscales para analizar la incidencia de este «sablazo fiscal». Aunque aún no tienen todos los detalles de esas cuentas -el Consejo de Gobierno aprobará hoy el anteproyecto de ley-, la dirigente popular indicó «no nos gusta la letra ni la música de lo que vamos conociendo». En cualquier caso, subrayó que aún es pronto para posicionarse respecto a la decisión que adoptarán finalmente su grupo en el Parlamento autonómico.

La presidenta popular también manifestó que los alcaldes y representantes de su partido en los cabildos mantendrán su oposición a ceder parte del IGIC al Gobierno regional porque supondría restar capacidad a las corporaciones locales. Recordó que sí lo hicieron en 2012, cuando se les pidió este esfuerzo porque estaba inmersos en una crisis, circunstancia que entiende que no ocurre en este momento, aunque sí reconoció la desaceleración económica. «El PP debe parar la avaricia fiscal de este Gobierno porque no se justifica y no es oportuna, y además no anima al consumo», insistió.

Por su parte, el candidato al Senado por Gran Canaria en las próximas elecciones generales, Sergio Ramos, expuso la propuesta nacional del PP respecto a los impuestos y subrayó que Pablo Casado quiere hacer una «auténtica revolución fiscal porque el dinero debe estar en el bolsillo de los españoles». Para ello, su objetivo es una bajada de impuestos «masiva» en el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio así como el impuesto de las hipotecas. También primarán el ahorro y añadirán dos años a la tarifa plana de los autonómos.

«Ante una máquina de destrucción de empleo como el Partido Socialista, los impuestos deben bajar», a lo que añadió que el PP «no cree en la recaudación de impuestos, que debe ser más equitativa, y se genera creando empleo». En opinión de Ramos, subir los impuestos a las rentas más altas podría desencadenar que éstas se vayan de España.