«Creo que nadie pondrá en peligro este proyecto de unidad de CC»

— ¿Cómo van a hacer oposición habiendo dos estrategias completamente diferentes dentro de CC?

— No hay dos tipos de estrategia, y de hecho ya tuvimos la segunda reunión del grupo parlamentario en la que planteamos qué oposición queremos hacer, la visión sobre el próximo debate de la nacionalidad, analizamos el escenario actual, con la incertidumbre sobre el inicio del brexit, la situación de España y a la espera todavía de ver si aparece alguna flor del pacto que ilusione realmente a la población. Por ahora, seguimos viendo un Gobierno débil, que todo lo que dice Madrid le parece estupendo. Nos preocupa mucho que en Políticas Sociales, Sanidad y Educación no hay ese gran cambio; la pasividad es lo que identifica a este Gobierno.

— ¿No son dos estrategias distintas las que representan la diputada Ana Oramas, y el dirigente insular Mario Cabrera?. Los menciono por ser las caras más visibles

— Para nada. Todo, absolutamente todo el partido, tiene claro que Oramas cometió una indisciplina y que nos situó en una posición muy delicada desde el punto de vista de la credibilidad de todo un Consejo Político Nacional. Lo único que discutimos fue si la solución más acertada era utilizar los estatutos del partido o el reglamento del grupo parlamentario. Una vez que se discutió y votó, tema zanjado y seguimos trabajando con Nueva Canarias.

— ¿Es capaz usted de suscribir íntegramente la intervención de Oramas en el debate de investidura?

— Todo lo contrario...

— Reflejo entonces de que hay estrategias diferentes.

— No, no, no. Oramas también dijo que, una cosa era la investidura, y otra era el día siguiente, cuando habría que hablar de presupuestos, de leyes..., y le dijo a Pedro Sánchez que en ese momento, tendría una colaboradora leal.

— Pues fíjese, no imagino, ni por supuesto he escuchado, a Mario Cabrera emplear los términos de Oramas sobre el Gobierno de Pedro Sánchez...

— He dicho que nadie comparte el discurso que hizo Ani Oramas en el debate. Que haya una discrepancia entre compañeros que piensen que la mejor actuación hubiera sido el expediente disciplinario y otros, como yo, que pensábamos que tenemos un congreso ahora y un partido tiene que analizar el contexto a la hora de dar soluciones a sus problemas internos, buscar la vía de un acuerdo político en el que también hubiera una sanción y el compromiso de que no volvería a pasar más, son cosas distintas.

— Usted se me queda en las formas. Yo insisto en el contenido.

—Es que Mario Cabrera ha verbalizado las cosas que han dicho todos los demás. ¿Quién de la organización ha dicho estar de acuerdo con ese discurso, con las formas, con el voto de Oramas?.

— Carlos Alonso,...

— Pero yo le hablo de los secretarios insulares. Es verdad que hay muchas opiniones pero ningún secretario insular planteó estar conforme con el planteamiento del discurso de Ani, ni como expresó el voto, contrario al que fijamos. De todas formas, Mario Cabrera lo que ha planteado es algo más...

— Por eso también le voy a preguntar...

— ...No tiene nada que ver con esta cuestión. La otra, es cómo afrontamos el séptimo congreso.

— ...Con autonomía por parte de Asamblea Majorera (AM), por ejemplo.

— Pero eso tampoco es así. Eso no se dijo en la asamblea de Fuerteventura y así lo ha expresado Mario...

— ¿No es oficial el comunicado de AM?

— Pero en el comunicado no hay nada de eso.

— ¿Me va a decir que no está mencionada la «autonomía»?

— Esa palabra sí, pero solicitar más autonomía para las organizaciones insulares es un debate que se puede dar y se da en cada congreso. Lo que ellos plantean de poder utilizar sus siglas, como las que hay hoy en día para El Hierro, es un debate que se puede abrir. Ahora bien, si se plantea algo de autonomía tendrán que explicar para qué. Cuando hablamos de unidad nacionalista, no hay que pensar en la unión de partidos sino en una unidad de acción.

—AM manifiesta en ese comunicado la «necesidad de poner en marcha el procedimiento para dotar de mayor autonomía política y gestora a Asamblea Majorera con respecto a la estructura de Coalición Canaria, para activar un proceso que conduzca a la confluencia de organizaciones nacionalistas en Canarias» y hacerlo «por encima de estructuras partidistas que no han podido avanzar de manera definitiva hacia esta confluencia». ¿Lo comparte?

— Pero no es verdad; estamos pactando con Nueva Canarias. Hay que recordar a Asamblea Majorera que, cuando NC decide romper la coalición anterior e irse con el Partido Socialista, no pueden decir que fuimos nosotros, Tomaron ellos la decisión por dos elecciones y en estas terceras, cuando el PSOE ya no les quería, es cuando se avienen a la posibilidad de hablar de nuevo y lo hemos hecho en tiempo récord. Entonces, ¿dónde está que esta organización haya cerrado la posibilidad de que haya unidad? ¿O es que no nos enteramos por el periódico de que NC se iba con el PSOE, cuando la coalición había funcionado perfectamente durante los cuatro años?.

— ¿Por qué cree entonces que AM busca intensificar la relación con NC?

— Lo plantearán en el congreso...

— Pero usted habrá hablado con ellos.

— Sí claro, pero acabo de negarle la mayor. En cada una de las islas, los acuerdos electorales que han planteado con partidos locales, los hemos aceptado. Por eso digo que cuando se dice que van a explorar, ¿cuál es la que no se ha explorado? En Pájara, en el Cabildo de Fuerteventura, ¿quiénes son los que han hecho posible nuestro desalojo, aparte del Partido Socialista Canario? ¿No son otros nacionalistas? ¿Se les impidió hablar para intentar salvar el cabildo? Todo lo contrario, desde el minuto uno la organización se puso al lado de Fuerteventura intentando que quien había ganado el cabildo -nosotros-, lo mantuviera. Ya veremos qué discurso hacen cuando empecemos a hablar de las ponencias en el próximo congreso, pero yo ahora mismo tengo la percepción de que la organización no ha dejado de explorar esa unidad.

— Hay quienes relacionan la estrategia de enfrentamiento llevada a cabo en los últimos años con el PSOE con la marginación en la que se encuentran ahora. ¿Cómo lo ve usted?

— Ojalá fuera eso porque es fácil de analizar: es un error puntual. Corregimos y seguramente volveremos al Gobierno...

— ¿Lo contemplan?.

— No. Nosotros llevamos muchos años gobernando en muchas instituciones y es normal que, en un momento determinado, haya gente capaz de unirse para sacarte fuera. Nosotros hemos hecho oposición, incluso más dura, a gobiernos del Partido Socialista e incluso, a los del Partido Popular en Madrid...

— Menos con los del PP....

— ¿Menos? Lo mismo se nos dijo cuando Paulino Rivero mantuvo esa actitud con Rajoy. Lo que pasa es que la memoria es corta...

— Esos períodos han sido más cortos....

— No, cuatro años. Con este PSOE de Pedro Sánchez estamos hablando de un año. Con todos hemos tenido relaciones sin problemas. Lo que pasa es que en algunos momentos hemos tenido un mayor nivel de... desencuentro. Si alguien piensa que vamos a asumir eso como un error, y que te tienes que llevar bien con el Gobierno de Madrid...

— Visión por la que apostó Fernando Clavijo y antes que él, destacados dirigentes de CC...

— Vamos a ver, siempre vamos a buscar que haya una relación de respeto con el Estado. No concebimos que este tipo de relaciones se basen siempre en la confrontación y además, deberíamos evitarla cada vez que podamos.

— ¿Enmienda usted estos últimos cuatro años?

— ¡No! Es la estrategia que siempre aplicamos. Siempre vamos a intentar negociar, hablar y pactar. Ahora, no a cualquier precio, ni en plan humillación. Por ejemplo, en estos momentos, con NC hablamos de crear una comisión de trabajo y diseñar una estrategia de cara a los presupuestos estatales, si el Gobierno los pone definitivamente sobre la mesa. Por lo tanto, estamos planteando una estrategia de diálogo y de intentar llegar a acuerdos.

— Precisamente, sobre los presupuestos, ¿puede usted garantizar que no volveremos a ver división de voto?

— No puedo garantizar ni siquiera que NC vaya a apoyar los presupuestos por una sencilla razón: ¿alguien los conoce?.

— Ya, pero ¿no volveremos a escuchar aquéllo de que no vamos a apoyar unos presupuestos de un Gobierno de radicales y apoyado por independentistas?

— No, no, no. Pero solo tiene que coger literalmente la segunda intervención de Ani en el Congreso, cuando le dice a Pedro Sánchez que deja la puerta abierta a hablar cuando fuera investido presidente.

— En CC circula el rumor de que quienes pretenden acercarse a NC harán a Román Rodríguez presidente del Gobierno de Canarias con el apoyo de su partido...

— Eso es política ficción. Es posible que haya gente con una imaginación abismal que esté pensando en esas cosas, pero nosotros estamos en la oposición y nos tenemos que adaptar. Y además, viendo las expectativas creadas y los primeros meses de este Gobierno, vendrá bien que la gente pueda comparar.

— ¿No teme que en este nuevo contexto, CC acabe totalmente dividida y convertida en reinos de taifas, que AM acabe queriendo tener la misma relación que AHI o el PNC?

— Yo no lo veo. Si se apuesta por la unidad nacionalista, lo que no se puede es regresar a lo que no era unidad nacionalista. Todos los que están aquí conocen el esfuerzo que requiere mantener una organización como ésta tan pegada a la isla y a la vez, con un sentimiento tan claro de Canarias como un solo pueblo. Yo creo que todo el mundo va a reflexionar en esta línea, y que nadie va a poner en peligro este proyecto de unidad. Entiendo que hay gente que quiere llegar antes a otros procesos de unidad (si es posible llegar) y otros más conservadores, más prudentes. Pero ahora mismo no veo a nadie planteando que desaparezca el proyecto de Coalición Canaria.

— ¿Cree que Fernando Clavijo es el candidato ideal para dirigir CC?

—Cuando estemos en abril, contestaré sin problema. Ahora mismo, nadie se ha postulado y decir si a mí me gusta más un candidato sin saber si hay más... Lo que te puedo asegurar es que cualquiera que me libere de esta posición, me gustará.

— También le iba a preguntar si ya tiene claro qué quiere hacer usted.

— Yo estoy asumiendo esta parte porque me lo pide la organización, porque ya en el anterior congreso, deberíamos haber ido a un cambio. Que tengo la experiencia y el conocimiento de la organización es verdad, pero eso no da patente de corso como para estar permanentemente en este puesto. Por aquí, y por el resto de las estructuras, deberían pasar todas las personas para cogerle el pulso a lo que es esta organización, no la atalaya de una isla, sino entender Canarias y cada una de las islas y que hay que hacer equilibrios, hay que jugar a que la organización siga siendo armónica, que no pueden ganar unos sobre otros.