Clavijo repetirá en 2019 como candidato de CC sin oposición

«Clavijo tiene todas las condiciones para repetir» como aspirante a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Ésta es la posición mayoritaria en Coalición Canaria, aunque algunas fuentes reconocen que «puede que haya debate interno», sobre todo en estos meses previos a la designación porque «todo el mundo intenta ejercer su influencia».

Sin embargo, ante la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo opte de nuevo a la Presidencia «no hay nadie que se postule como alternativa y es difícil que alguien ponga su nombre sobre la mesa».

Lo que tienen claro en CC es que no quieren que se repita el enfrentamiento vivido en 2014 entre los sectores que apoyaron a Clavijo y al exdirigente Paulino Rivero y que les llevó a llevar a cabo una intensa campaña con los militantes en la recogida de avales y una votación final in extremis. Desde la formación nacionalista se apunta que «no estamos en el mismo momento político que la última vez y en 2019 no se reproducirá un escenario de esas características» porque el objetivo es «centrarnos en hacer una buena campaña y en obtener un buen resultado electoral».

El único aspecto no definido aún por Coalición Canaria es la fecha para dar a conocer los nombres de sus candidatos. En este sentido, desde la dirección del partido se apunta que, de momento, la duda que mantienen al respecto es cuando será elegido el aspirante a la Presidencia. Su calendario «habitual» es entre los meses de junio y septiembre-octubre «como muy tarde». Ahora debaten si el nombramiento será a principios de verano o al final.

Para el resto de las cabeceras electorales, los nacionalistas consideran que la fecha «adecuada» será a partir de junio y se irán completando en los meses previos a las elecciones. Así, la idea que manejan es que a partir de junio y hasta principios de 2019 se complete el mapa de los cabezas de lista. «En esto no innovamos».