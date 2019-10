Cien días de divisiones y sumisiones

Coalición Canaria (CC) resume los 100 primeros días del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres en «falta de rumbo, sumiso, no está cohesionado y no actúa con firmeza».

Para el secretario general y portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, Canarias está en manos de «cuatro gobiernos», uno por cada partido que conforma el oficial. Por eso, dijo no sentir que su formación fuera aludida por Torres cuando éste advirtió sobre un «afán permanente de desestabilizar el Gobierno». «Yo creo que fue un mensaje mirando para Coalición pero dirigiéndose con el rabillo del ojo hacia los miembros del Gobierno, pidiéndoles acabar con el espectáculo porque parece que hay cuatro gobiernos en vez de uno», respondió.

El máximo dirigente nacionalista dio numerosos ejemplos de diferencias internas -implantación del gas, puertos de Agaete y Fonsalía, Ley del Suelo, etc...- y remató asegurando que la consejera de Sanidad está siendo «criticada» entre sus compañeros por cómo gestiona los problemas surgidos en su área.

Pero quien recibió la mayor carga de críticas fue Torres. Para el secretario general de CC, el presidente actúa más como un «delegado del gobierno de Madrid» al reprocharle haber adoptado una posición «sumisa ante el Estado en temas como los fondos para la pobreza, obras hidráulicas o carreteras».

El portavoz de los diputados nacionalistas insistió en vincular la subida fiscal incluida en el proyecto de presupuestos con evitar exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez. «La subida esconde la torpeza del Gobierno de Ángel Víctor Torres de no reclamar lo que nos adeuda el Estado», criticó.

José Miguel Barragán lamentó «no ver ningún interés ni por parte del Gobierno de Canarias ni del Estado en singularizar nuestras políticas, en reforzar nuestro autogobierno», y exigió a Ángel Víctor Torres presentar una planificación «clara sobre lo que quiere hacer estos cuatro años y que nos garantice cohesión y unidad de acción en el seno de su Ejecutivo».

Barragán añadió la actuación «inconsistente» del Ejecutivo autonómico. Señaló que de las «tres novedades, una está injustificada (retenciones presupuestarias), la otra «vacía de contenido» (declaración de la emergencia climática) y la última, es precipitada y sin consenso (decreto ley sobre el empleo público).