CC critica al PSOE por «despreciar» Canarias y se presenta como el futuro

Ana Oramas, en el transcurso de un acto en el que su partido ha presentado a los candidatos de CC a las distintas instituciones, ha afirmado que su formación no se va a vender como «otros nacionalistas» porque su ideología es «esta tierra y su futuro».

La candidata y actual diputada en el Congreso ha criticado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaje en campaña electoral como «una golondrina» a rogar el voto de los canarios.

Ha denunciado que Sánchez pida «prestado» el voto de los canarios para después «despreciar esta tierra y vulnerar sus fueros y derechos».

Los ciudadanos están hartos de la ideología izquierda y derecha, ha opinado Oramas, quien ha aseverado que no se puede consentir que el PP y el PSOE eliminen los planes de empleo en las islas e incumplan los convenios de carreteras.

Además, ha recalcado que «Canarias no lloriquea, no pide» sino que «se levanta y exige sus derechos» y ha dicho que no sirve de nada su presencia en Madrid si en Canarias no hay un Gobierno de CC.

Si el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Ángel Víctor Torres, hubiera sido el presidente de Canarias, Oramas ha lamentado que hubiera estado sola diciendo que Sánchez discrimina a Canarias y elimina sus derechos.

Asimismo, ha criticado que el PP y Cs se han puesto de acuerdo en que hay que echar a CC del Ejecutivo, al tiempo que ha insistido en que cuando CC es decisiva Canarias recibe lo que le corresponde y está en el debate nacional.

El candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha exclamado que «Canarias se respeta» y le ha reprochado a Sánchez que ha tirado «todos anhelos» de los canarios y sus sueños «directamente a la basura».

A su juicio, CC es el único partido que tiene las manos libres para poder defender a las islas, por lo que si ganan las elecciones los partidos estatales los ciudadanos de las islas sufrirán faltas de respeto.

«No podemos defraudar a los mas de dos millones de canarios que esperan poder tener futuro e ilusión para sus hijos», ha manifestado Clavijo, quien ha vaticinado que CC logrará tres diputados al Congreso y cinco al Senado.

Ha añadido que CC no va a permitir que otro gobierno socialista le ponga «la pata arriba» a Canarias, que desea que tenga un gobierno de CC que no se calle ante las injusticias.

Según Clavijo, los próximos cuatro años son vitales para «el futuro de los próximos 30 años», que estarán marcados por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal.

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha pedido a los militantes de CC que vayan a votar por su partido si se sienten orgullosos de ser canarios.

«Necesitamos en estas elecciones que la canariedad e identidad salga», ha manifestado Barragán, quien ha comentado que la campaña electoral empieza en las generales y termina el 28 de mayo.

En su opinión, hay que plantear así la campaña si de verdad el partido quiere presencia y seguir siendo el centro de la política en Canarias.

Ha insistido en la importancia de pensar en Canarias y no en derechas ni izquierdas ni tampoco «en los lazos amarillos» ni en si Albert Rivera pasará a llamarse Alberto.

Juan Manuel García Ramos, presidente del PNC, partido que se presenta con CC a las elecciones, ha abogado por la defensa de Canarias por encima de otros tipo de ideologías y la necesidad de «meter en el debate» la defensa del territorio, la cultura y la sociedad de Canarias.

El representante del PNC ha alertado de que la izquierda gobernará con «los secesionistas» y Bildu, mientras la derecha lo hará con Vox y «la extrema derecha», mientras CC lo hará pensando no solo en los canarios sino los que defienden a las islas.

La candidata a la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura Dolores García ha remarcado que, a pesar de lo que opinen otras formaciones, CC puede seguir gobernando.

Ha admitido que en Canarias hay carencias en educación y sanidad que se pueden abordar desde la unidad y también desde la «inteligencia y amor» con la que CC lidera las islas.

El candidato a la Alcaldía de Breña Alta, Jonathan Felipe Lorenzo, ha indicado que los protagonistas en Coalición Canaria son los ayuntamientos y ha valorado que Fernando Clavijo rompiera el pacto con el PSOE en favor de la defensa de la municipalidad.