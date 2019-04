Casado: «Hay que aguantar que Otegi diga que ha merecido la pena el tiro en la nuca"

"Yo, de verdad, perdonen la dureza, no lo puedo entender", ha exclamado antes de recordar que en este país se mataba a los populares por enfrentarse a "gentuza como Arnaldo Otegi". Casado ha insistido en que sus compañeros iban "escoltados" y ha dice recordar a Javier Maroto mirando debajo del coche por si tenía una bomba lapa porque "Arnaldo Otegi estaba en un comando señalando objetivos" que eran sus compañeros de partido.

Durante su visita a Las Palmas de Gran Canaria, el líder popular ha afirmado que es la primera vez en 40 años que los abertzales presumen de ser socios de un Gobierno en España. "Me causa sorpresa y estupor", ha insistido para recordar que el PP ha enterrado a 20 de "los nuestros" a los que los "amigos" de Otegi señalaban como objetivos para que otros les dispararan o les pusieran un coche bomba.

Estupor oír a Otegi presumir de ser "clave" en el Gobierno

"Me indigna sobre todo porque no es el primero que lo dice. Hemos escuchado a Pablo Iglesias decir que quiere estar en el Gobierno de España, a Dolors Bassa desde la cárcel decir que 'por qué han dejado caer al Gobierno' y a Arnaldo Otegi, en Nochebuena, cenar y brindar con la líder socialista del País Vasco", apuntó.

Casado reiteró en el estupor que le da ver a Otegi presumiendo de que es "clave" en el Gobierno socialista. "No puedo mirar a la cara a mis compañeros y a las víctimas del terrorismo --continuó-- sin decirles que esto en nuestro Gobierno nunca va a pasar. Nunca dependeremos ni negociaremos con un partido proetarra que aún no ha condenado 800 asesinados en España".

"Jamás he visto tal capacidad de humillación"

En este punto, Casado se preguntó hasta qué grado de "indignidad" va a llegar Pedro Sánchez para seguir en el poder. "Jamás he visto tal capacidad de humillación", añadió.

El dirigente del PP ha explicado que su partido va a recurrir al TC algunos de estos decretos por entender que "no son de extraordinaria necesidad". "Fuimos a la Junta Electoral Central y, una vez que no se ha tenido a bien evaluar que se está utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, iremos al TC para decir que estos decretos no cumplen los requisitos de ser de urgente necesidad. Esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a coste de nuestros impuestos".