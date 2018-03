“Canarias es muy importante para nosotros”

—¿Es Ciudadanos su mayor preocupación ahora como presidente del PP?

—Mi mayor preocupación como presidente del PP y como presidente del Gobierno es consolidar la recuperación económica y seguir creando empleo. Vamos por buen camino pero hay que rematar la faena y poner definitivamente a España donde se merece, a la cabeza de Europa. Me preocupa y me ocupa esto, al igual que Cataluña, que es el mayor desafío al que nos hemos enfrentado los españoles en cuarenta años. Y luego otras muchas cosas, como la educación, la sanidad, las pensiones, la seguridad, la pesca, la agricultura, la proyección exterior de España.

—¿Ve una salida a corto plazo a la crisis catalana?

—Una cosa es la situación concreta actual en la que estamos a la espera de que se forme un gobierno que respete la ley y otra es la situación creada por los independentistas en la sociedad catalana. Esto segundo es a más largo plazo y es lo más preocupante. El independentismo ha destrozado la economía catalana, el turismo, la imagen de Cataluña, y no contento con eso, ha partido a su sociedad en dos, haciendo que se enfrenten hermanos contra hermanos, amigos, familias enteras que ya no se hablan por culpa del procès. Eso es lo que hay que reconstruir. Hay que hacerlo con la ley por delante y teniendo en cuenta a todos los catalanes.

—En un escenario de minoría parlamentaria, ¿qué futuro tienen las cuestiones relativas a Canarias, como el capítulo económico del REF?

—La minoría parlamentaria lo que conlleva es la necesidad de diálogo, que es algo que nosotros estamos practicando mucho, al menos hasta donde nos dejan. Las cuestiones relativas a Canarias son para nosotros muy importantes y con que el resto le dé la misma importancia tendrán futuro. Ese diálogo con los partidos canarios ha permitido incrementar la inversión en infraestructuras en Canarias, que en 2017 ascendió a 291 millones de euros, que es un 13,6 por ciento más que en 2016. También nos ha permitido bonificar los viajes de los canarios, tanto entre islas como a la península, nos ha permitido bonificar el transporte de mercancías, y un largo etcétera. Es decir, con diálogo se pueden alcanzar muchas cosas.

—En ese contexto nacional, ¿tiene Canarias que mirar con preocupación el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica?

—El nuevo modelo de financiación autonómica es un asunto que está en debate en estos momentos entre Hacienda y las comunidades autónomas. En la Conferencia de Presidentes del año pasado creamos un grupo de trabajo con expertos para que elevaran un informe con una propuesta de modelo de financiación. Con ese informe sobre la mesa ya, ahora estamos en la segunda fase, que es la que le he citado. Pero la idea principal es encontrar un modelo de financiación que satisfaga en la medida de lo posible las pretensiones de todos sin romper el modelo de solidaridad que tenemos. Estoy seguro de que alcanzaremos un buen acuerdo que debería aprobarse por unanimidad, y por eso no creo que Canarias tenga que preocuparse. .

—¿Confía en sacar adelante en breve los presupuestos del Estado?

—Nosotros vamos a presentar los presupuestos antes de Semana Santa. Creo que es bueno para España tener unas cuentas aprobadas en las que se incluyen partidas que interesan, y mucho, a todos los españoles, como la actualización de gastos, entre otras cosas de la financiación autonómica y los servicios públicos derivados de la misma o la mejora salarial de los funcionarios, por no hablar de inversiones nuevas. Yo espero que el resto de partidos apoyen las cuentas, por responsabilidad y por no privar a los españoles de inversiones y ayudas que son muy necesarias.

—¿Da por hecho el apoyo de CC y NC?

—En política no hay que dar por hecho nada, pero confío en la responsabilidad que han demostrado ambos en otras ocasiones para sacar adelante unas cuentas que nos interesan a todos.

—¿Con cuál de esos dos partidos le ha sido hasta ahora más fácil entenderse?

—Con los dos hemos mantenido una relación de cordialidad y muy constructiva. También quiero valorar las intensas relaciones que mantenemos con el Gobierno de Canarias; yo estoy muy satisfecho de la interlocución con el presidente de la Comunidad, creo que es buena España y para Canarias en concreto.

—¿Debe un territorio alejado y fragmentado como Canarias preocuparse por lo que ya se define como una ola centralizadora, como reacción al soberanismo catalán?

—Lo que se ha producido en España es una lógica reacción de defensa de nuestra Constitución y nuestras leyes, frente a una agresión muy concreta por parte del independentismo. Pero defender la Constitución, como hemos hecho desde el Gobierno y como han hecho tantos españoles en las calles, es defender el Estado de las Autonomías. Al aplicar el artículo 155, defendimos la Constitución, pero además el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que también había sido liquidado por Puigdemont.

—El PP canario en su opinión ¿está en la oposición respecto al Gobierno de Clavijo? ¿O debe ser el aliado preferente de Clavijo? ¿O está en la sala de espera aguardando un hipotético pacto con CC en 2019?

—El PP canario está en lo que les interesa a los canarios. Algunas veces considerarán que deben oponerse al Gobierno y en otras ocasiones apoyar, si las propuestas concretas son buenas para los canarios. Lo que sí le digo es que lo harán siempre con responsabilidad, con lealtad y con autonomía.

—¿Consulta con Asier Antona decisiones sobre Canarias o primero lo hace con Fernando Clavijo?

—Hablo con Asier Antona porque es el presidente de mi partido en Canarias y para mí es importante saber qué piensa él. También hablo con Fernando Clavijo porque es el presidente de una Comunidad Autónoma muy relevante para nosotros y con quien tengo una muy buena relación. Y con Clavijo nos entendemos bien.

—¿Cree que Antona debe ser candidato a la Presidencia de Canarias en 2019?

—Asier Antona es un estupendo presidente del PP de Canarias, con mucho sentido común, con empuje, serio y con ganas de hacer las cosas bien. Está haciendo un excelente trabajo, por lo que en este momento no se me ocurre un candidato mejor, aunque el asunto todavía no está planteado.

—El presidente del Cabildo de Tenerife le deseó un atasco para que viese las carencias en carreteras. ¿Qué le parece esa ocurrencia?

—En esta vida siempre hay que ir a la mayor, y la mayor, en este caso, es que Ministerio de Fomento está más que pendiente de los problemas de las carreteras en Canarias. Entre otras cosas porque en virtud del convenio de carreteras que acabó el año pasado se han abonado ya 1.569,8 millones de euros.

—¿En 2015 el PP perdió la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cree que debe repetir Juan José Cardona como candidato?

—Como le he dicho antes, el asunto de las candidaturas aún no está planteado, pero en este momento no veo ninguna razón para que no repita.