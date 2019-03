Barragán irá de números dos en la lista regional de CC al Parlamento

En Coalición Canaria (CC) han propuesto repescar a su secretario general para que vuelva al Parlamento. Consideran que, en estos momentos, José Miguel Barragán es el «único» que puede desempeñar el papel del portavoz del grupo, José Miguel Ruano, una vez que éste anunciara su marcha.

Barragán todavía «no ha dicho ni que sí, ni que no», según aseguran fuentes relacionadas con la dirección de CC. Sin embargo, se da prácticamente por supuesto que el Consejo Político Nacional que aprobará mañana, entre otras cosas, la composición de la circunscripción autonómica, ratificará su nombre en el puesto número dos.

En los últimos meses, cada vez que se le preguntaba si en esta ocasión abandonaría la actividad política, siempre ha reaccionado expresando la misma idea: «Como he dicho todas las veces que he querido jubilarme y no me han dejado, ahora no digo nada a ver si tengo más suerte».

Pero otra vez la coyuntura aleja a Barragán de pasar a la jubilación. El grupo parlamentario actual ha quedado descabezado de veteranía, con Ruano fuera de juego pero también con la marcha de Antonio Castro y la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño.

Se prevé que el próximo Parlamento al ser más plural, exigirá mucha cintura política a la hora de negociar acuerdos para un Gobierno que, además la mayoría de dirigentes políticos estiman que necesitará como mínimo de la confluencia de tres partidos.

Por otro lado, a nivel interno también se necesitará un perfil capaz de limar tensiones entre las distintas corriente territoriales muy habituales en Coalición Canaria.

Por todo ello, los dirigentes nacionalistas consideran que José Miguel Barragán es la «persona más idónea para afrontar los retos del futuro».

A todo ello se añade que el secretario general de CC tiene una dilatada experiencia en el Parlamento, como diputado raso y finalmente, portavoz. En este último caso, fue el antecesor de Ruano, que ocupó el puesto una vez que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, nombró a Barragán primero como viceconsejero de la Presidencia y después, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El máximo responsable de los nacionalistas de CC consiguió por primera vez jurar el escaño en 1995, después de ser concejal en el Ayuntamiento de Tuineje.

Se le nombró como portavoz adjunto del grupo de Coalición Canaria durante la V y la VI legislatura, y pasó a ser portavoz titular en la VII y VIII.

Su posible designación como candidato en la circunscripción autonómica refleja que ha sido una propuesta nacida de la improvisación, provocada por la convocatoria anticipada de las elecciones generales y sus efectos respecto de las elecciones autonómicas y locales. De hecho, el propio secretario general de Coalición Canaria reconocía en un comunicado informativo que tales circunstancias alteran los planes inicialmente previstos en cuanto a la colocación de personas como aspirantes a las distintas instituciones.