Canarias alerta de un paro del 50% si no se alargan los ERTE

La consejera de Turismo del Gobierno autonómico, Yaiza Castilla, dibujó ayer un negro panorama después de ver, primero que el Ejecutivo central no contempla un plan turístico específico para Canarias y, en segundo lugar, el hecho de que todavía no esté garantizada la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuyas condiciones actuales decaen la próxima semana. Por ello, vaticinó que si estos no se alargan, «el paro puede llegar en las islas a cerca del 50% de la población activa».

Inducida por la pregunta que le formuló en el Pleno del Parlamento el secretario general de su partido y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Castilla declaró que «nos ha causado una decepción» no encontrar en el Plan de Impulso del Turismo -iniciativa del ministerio- acciones dirigidas especialmente a las islas. «No es un plan territorializado, no aparece Canarias, y la mayoría de las medidas son préstamos que lo que harán será aumentar la deuda privada», señaló.

La consejera mostró su inquietud al sostener que «estamos llegando tarde» para reactivar al sector, y afirmó de la «dificultad del Gobierno central para entender que es fundamental para Canarias la prórroga de los ERTE». Por ello, «anoche envié a cinco ministerios (Trabajo, Hacienda, Seguridad Social, Economía y Turismo) una carta en la que explico la cruda realidad a la que nos podemos enfrentar».

En la misiva, Yaiza Castilla sostiene que «la ausencia de una respuesta coordinada a nivel europeo ha supuesto que los principales países emisores de turistas a Canarias como Alemania y especialmente, Reino Unido no se encuentren en disponibilidad de reactivar los flujos turísticos con garantías».

Por otro lado, el «cero turístico» de abril, mayo y parte de junio ha tenido un efecto «devastador sobre el sector: la llegada de turistas ha pasado de 1.240.687 en abril de 2019 a 0 en abril de 2020; los establecimientos abiertos de alojamiento de 1.778 en 2019 a 49 en mayo de 2020, y la tasa de ocupación por plaza del 76,28% en 2019 al 10,67% en mayo de 2020». Además, «el impacto de la crisis en el sector turístico arrastra a otros sectores» y menciona al de la industria que «redujo su cartera de negocio al 40%».

Al mismo tiempo, a 25 de mayo, el número provisional de trabajadores afectados por ERTE es de 204.399 personas. «Se calcula que, si éstas se incorporaran a la tasa de paro, esta se dispararía al 39,01%. La actividad económica más afectada por los ERTE es la del sector turístico, que acumula el 31,05% del total», prosigue.

Por todo ello, la consejera vuelve a demandar, entre otras cosas, la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no solo ya hasta diciembre, sino «como mínimo, hasta el comienzo de 2021, pudiendo llegar incluso hasta la finalización de la temporada alta turística en Canarias». Además, es «imprescindible la configuración de las medidas por centro de trabajo y no por empresa».