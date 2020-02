Multa a los que incumplan en Transparencia

El responsable del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, no ha impulsado ninguna sanción de las que contempla la Ley Canaria de Transparencia desde que hace cinco años accedió al cargo. Sin embargo, planteó ayer al Pleno del Parlamento la implantación de «pequeñas multas» a quienes no cumplan con la ley.

En concreto, Cerdán se inspira en la Ley Foral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Navarra. El artículo 69 capacita a su comisionado para imponer una «multa coercitiva de 500 a 5.000 euros a las administraciones o entidades, autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan los actos o las resoluciones del consejo, pudiendo reiterar la multa cada diez días hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado».

«Yo espero no llegar a tal nivel», señaló el comisionado canario durante el debate sobre el último informe anual, pero consideró que «su simple existencia puede implicar una mejora para quienes no practiquen la transparencia». Sugirió además que su propuesta tiene visos de salir adelante ya que «lo he comentado con el Gobierno y posiblemente, contemos con algún instrumento de este estilo».

También contó con el acuerdo de los diputados que intervinieron en el debate, al menos en el plano discursivo.

Todos destacaron la cantidad «excesiva» de silencios administrativos con que las Administraciones Públicas suelen resolver las peticiones de información formuladas por los ciudadanos, silencio que incluso, afecta al propio comisionado. «Habría que aplicar alguna medida coercitiva a los incumplidores», observó el diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente.

La diputada de Coalición Canaria (CC), Socorro Beato, agravó su crítica al poner de ejemplo de opacidad a «La Moncloa, que tiene el dato de dar la callada por respuesta», comentario que incomodó visiblemente a los diputados socialistas.

Beato se preguntó si la transparencia ha entrado o no en una crisis. «Yo creo que se ha pasado de una crisis de legitimidad por la que nació la transparencia a una de credibilidad, con las mentiras e incongruencias a las que asistimos últimamente». En este punto, aprovechó para denunciar que el Gobierno autonómico no ha publicado todavía su programa, y «evita así la fiscalización de la oposición y el control por parte del ciudadano».

El titular del comisionado de transparencia señaló que «se habla mucho de cumplir la transparencia, pero no termina de ser una forma de gestionar los asuntos públicos».

Daniel Cerdán recordó que en España la transparencia llegó por «obligación legal y por eso, tardará en calar como cultura».

A pesar de que varios diputados resaltaron el creciente número de peticiones presentadas ante las Administraciones, el titular de la institución encargada de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia afirmó que hay una «ausencia de presión social vía preguntas, protestas o reclamaciones» lo que contribuye a que la rendición de cuentas mayor.

En este sentido, la diputada del Partido Popular (PP), Luz Reverón, llamó la atención sobre el número de entidades dependientes del Gobierno autonómico -ausente en su mayoría e incorporado más tarde el presidente- que «no se toman en serio la transparencia. Nosotros, como diputados, deberíamos tomar cartas en el asunto e impedir que volviera a suceder», señaló.

Pero en ese momento del debate, muchas de sus señorías no prestaban atención a la interviniente. Para empezar, en su propio grupo, la portavoz estaba enfrascada en una conversación que originaba algo más que un murmullo constante. Contribuían también los cruces de impresiones de diputados en otros grupos como los de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Nueva Canarias (NC) y CC.

Los diputados del Partido Socialista Canario (PSC), Manuel Fernando Martínez, y de NC, Sandra Domínguez, coincidieron en justificar el incumplimiento con la transparencia por parte de algunos ayuntamientos en la falta de personal y recursos. Incluso llegaron a hablar de que los empleados públicos se sentían «presionados».

El diputado de Sí Podemos, Francisco Déniz, subrayó el «esfuerzo que realizan unos 400 empleados públicos» para atender las peticiones por lo que abogó por incrementar el personal.

Cerdán lo desmintió. «Lo del excesivo agobio controlador yo creo que es todo lo contrario. En Canarias formalmente no hay más de 2.200 reclamaciones que se presentan a las 98 Administraciones por lo que se sienten poco demandadas», indicó.

La diputada de la ASG, comentó la «mejora progresiva» en el cumplimiento de la Ley de Transparencia basándose en los resultados del índice que realiza el comisionado. No obstante, Melodie Mendoza lamentó que «también hay ayuntamientos que no actualizan sus portales de transparencia o son de poca utilidad para el ciudadano».