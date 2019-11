Las subvenciones sin justificar al SCE se cifran en 43,9 millones

Carolina Darias ofreció estas cifras en respuesta a una pregunta sobre medidas para regularizar el procedimiento de reintegro de las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar, que formuló en el Parlamento regional la diputada de Nueva Canarias Esther González.

En concreto, la parlamentaria dijo que en abril de 2018 el total de subvenciones pendientes de justificar en la Comunidad Autónoma ascendía a 439,7 millones de euros, y de ellos 166 millones correspondían al Servicio Canario de Empleo (SCE).

Carolina Darias precisó que por el volumen de expedientes y por la dificultad de gestión "que se necesita mejorar" el SCE ha sido objeto de advertencia tanto por la Intervención de la Comunidad Autónoma como por la Audiencia de Cuentas, y la consejera habló de una cantidad "abultada" de subvenciones pendientes de justificar.

Por ello se puso en marcha un plan especial de revisión de los expedientes por parte de técnicos del SCE y de la Intervención de la Comunidad Autónoma con el objetivo de "depurar" los documentos referentes a subvenciones sin justificar.

De esta manera la cantidad de expedientes de subvenciones no justificadas pasó de 144,9 a 43,9 millones de euros, es decir, que redujo la cifra en casi cien millones pero, advirtió Darias, "estamos hablando en su mayoría de expedientes que han prescrito y por lo tanto, de reintegro nulo" a las arcas de la Comunidad Autónoma.

Se va a continuar con esta tarea y para ello se contará con el Instituto Tecnológico de Canarias porque, añadió la consejera, la Comunidad Autónoma necesita un gestor de expedientes y tecnificar el proceso "para ser más ágiles".

Pero además, continuó, se precisa que el esfuerzo no se limite a la tramitación de los expedientes de subvenciones sino que se traslade a su justificación, pues Carolina Darias recordó que se trata de fondos públicos y cuando no se culmina este trámite y prescribe el procedimiento, no se pueden devolver a las arcas públicas.