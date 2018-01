La oposición censura el veto a Rafael Álvarez Gil en la radio

El diputado de Podemos, Juan José Márquez Fandiño, y el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, coincidieron ayer en reaccionar sin sorpresa al veto impuesto por la dirección de Canarias Radio La Autonómica a uno de sus colaboradores habituales, el politólogo Rafael Álvarez Gil.

«No nos sorprende» dijeron ambos nada más preguntarles por su opinión acerca de la decisión tomada contra el también jurista. «Coalición Canaria se niega a dar a los partidos que ejercemos la oposición la cobertura que mereceríamos en un medio público, que debe de ejercer el derecho a la información desde la pluralidad y la libertad de expresión», afirmó Juan José Márquez.

«No es el primero ni será el último afectado por este tipo de acciones», aseveró Román Rodríguez en referencia a Álvarez Gil. «Yo mismo he tenido que denunciar públicamente y muchas veces que Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC) está al servicio del Gobierno. Lo lamento, lo condeno y no me parece bien lo que ha sucedido con este colaborador, pero insisto, no es un hecho que me sorprenda», remató.

Servicio público. «Lo sucedido -prosiguió el representante de Podemos- es el reflejo de como hace las cosas Coalición Canaria». Explicó que, por eso mismo, «no quiere que los servicios informativos sean públicos ni tampoco sus trabajadores» ya que, a su juicio, «les permitiría tener la capacidad de defender el derecho a la información con todas las garantías», apuntó.

Román Rodríguez apuntó contra el presidente de RTVC de quien afirmó «está ahí, atrincherado a la silla, al servicio de los intereses del Gobierno de turno». Podemos entiende que «la Viceconsejería de Comunicación es la que dirige la línea editorial de RTVC».

El Partido Popular (PP) declinó hacer declaraciones, al igual que Coalición Canaria (CC).