CC responde ‘no’ a la lista electoral regional

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, corroboró en la última reunión del Comité Permanente que sus homólogos en La Palma y El Hierro se mantienen firmes en su oposición a cualquier reforma electoral que vaya más allá de reducir las barreras. En consecuencia, no habrá más consejos políticos dado que se daría otra respuesta negativa a la segunda fórmula planteada por la mayoría de la oposición: lista autonómica.

«Preferimos la circunscripción autonómica al colegio de restos», aseguran fuentes vinculadas directamente a la dirección nacional de CC que corroboran las primeras declaraciones que hizo el portavoz del grupo parlamentario nada más salir de la última reunión de Ponencia. «Algunos entendemos que una organización nacionalista no puede decir que no a una lista autonómica, pero lo cierto es que no hay consenso», reconocen.

De esta forma, José Miguel Ruano anunciará, probablemente, al resto de los grupos el rechazo de CC a la lista autonómica y la formulación de un voto particular cuando haya que resolver el dictamen y mandarlo al Congreso de los Diputados.

Los nacionalistas prevén que el Partido Popular (PP) transe en Madrid el acuerdo mayoritario del Parlamento de Canarias -circunscripción autonómica de nueve diputados, con bajada de barreras -del 30% al 15 insular y del 6% al 4% regional, posiblemente- y que lo haga con el Partido Socialista (PSOE), Podemos, Ciudadanos (C’s) y Nueva Canarias (NC), y sea ésta la fórmula que funcione en 2019.

CC dejará hacer porque «es una prioridad tener un nuevo Estatuto de Autonomía», subrayan las fuentes consultadas. Además, la propuesta ya está apuntada en la reforma estatutaria lo que, también, reduce las posibilidades de que el texto global tenga que volver a Canarias para su ratificación. Igualmente, el PP eliminaría el problema de no haberse podido llegar a un acuerdo en Canarias.