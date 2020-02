Canarias defiende la «máxima firmeza» ante Marruecos

Frente a las críticas de CC, ha apuntado que los socialistas representan un "autonomismo verdadero y no teatral" frente a las "sonrisas" del exministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis (PP) y el propio Clavijo en 2017.

"No es ni siquiera una raya en la arena", ha ironizado, aunque no ha ocultado que "a veces los gestos son más importantes que los hechos".

"Lo que ha hecho Marruecos no tiene ninguna consecuencia ni en hechos ni en derecho", ha comentado el consejero, detallando que no hay ninguna indicación geográfica en los textos legales y que Canarias siempre ha convivido con el afán "expansionista" del reino aluita.

Pérez ha valorado que Marruecos reconozca que no se producirán hechos consumados y todo estará consensuado y aún así, el Gobierno regional no va a reducir "la exigencia ni la atención", recordando que en 2017, cuando arrancó la tramitación de las leyes, tanto el Estado como el Gobierno de Canarias liderado por Fernando Clavijo (CC) optaron por una "línea moderada" y le restaron importancia.

CC no se fía del Gobierno español

Ha comentado que hay que "aclarar" por qué Marruecos se quiere "adueñar de aguas que no les corresponden", exigiendo a Torres que utilice el Estatuto de Autonomía y olvide el tradicional "autonomismo blandito" del PSOE.

García Ramos ha apuntado que Marruecos activó las leyes "cuando el PSOE empezó a gobernar", indicando que no se fía del Gobierno central, entre otras cosas porque Margarita Robles fue cómplice de la "fake news" de transmitir la amenaza de atentados terroristas en el norte de África.

Cs dice que España "no quiere molestar" a Marruecos

En esa línea, ha comentado que la aprobación de las leyes "no tiene recorrido" lo que servirá para tranquilizar a la flota pesquera del archipiélago.

Ha dicho que las leyes marroquíes no incluyen ninguna consulta con España ni respeta el acuerdo de la mediana, lamentando que el Gobierno español ha tenido una reacción "tibia" y no ha querido "molestar".

Señuelo para reforzarse en el Sáhara

Además, ha indicado que aunque las leyes marroquíes no tienen validez jurídica, llevan 40 años "con una raya en la arena" y ocupando los territorios del Sahara Occidental, "y ahora quieren también sus aguas".

Ha dicho que el Estado "no debe dejarse amenazar" y exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre el Sahara, al tiempo que ha alertado de que las aguas canarias "están en un limbo" en el Estatuto, porque pertenecen a España.

Marruecos "saca los colores" a la diplomacia española

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha comentado que Marruecos mantiene "un pulso" con España por las aguas y "saca los colores" a la diplomacia y al Gobierno de Canarias pues han seguido con las declaraciones unilaterales.

Ha reclamado "firmeza y contundencia" al Estado y entiende que el Gobierno de Canarias no puede seguir "impasible" ante la aprobación de las leyes marroquíes, una política de "hechos consumados" para después tener "mas fuerza" en negociaciones futuras.

Ventura del Carmen, del Grupo Socialista, ha respaldado la gestión del Gobierno de Canarias "en un asunto complejo" que es de soberanía nacional "y no es nuevo", de ahí que apele a la "unidad y consenso" de todos los grupos de la Cámara.

Ha dicho que las leyes marroquíes "no tienen recorrido" y espera que CC no esté utilizando este caso como un "salvavidas" del "desinflado" nacionalismo canario. "No recuerdo este asunto como debate en 2017 cuando se presentaron las dos leyes", ha señalado.