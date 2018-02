Aplazada la votación de RTVC al faltar votos a CC

Marta Cantero y Carmen Zamora tendrán que esperar un día más para confirmar su entrada en el Consejo Rector de Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC), después de que el Pleno del Parlamento decidiera ayer postergar durante 24 horas su elección.

La decisión satisfizo la solicitud que hizo, bien comenzada la sesión plenaria, el portavoz del grupo de Coalición Canaria (CC), José Miguel Ruano, para aplazar al día de hoy la votación de las dos candidatas. En su intervención, explicó que le faltaba una diputada, y los nacionalistas no pueden prescindir de ninguno de sus parlamentarios so pena de perder la votación. «La diputada de El Hierro, Belén Allende, tiene que atender una cita en Madrid que le atañe como presidenta del Cabildo y no podrá estar en la votación», indicó dirigiéndose a la presidenta de la Cámara.

Allende se encontraba recogiendo un galardón nacional al proyecto de Mayor Impacto Ciudadano por la Central Gorona del Viento. La diputada previno a su grupo una semana antes, cuando supo que la Mesa había puesto la hora de la votación el martes por la tarde, ajustando el horario en función de la agenda del presidente del Gobierno, que tampoco estuvo al comenzar el Pleno.

Carolina Darias preguntó a los portavoces del resto de los grupos y Ruano encontró generosidad en la inmensa mayoría. Ello a pesar de que el Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) llevan meses acusando a CC y Partido Socialista Canario (PSC) de alargar el mandato del presidente de RTVC, Santiago Negrín, mediante la provisión de las vacantes del Consejo Rector, para las cuales promueven a Cantero y Zamora.

En cambio, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, respondió que, «en otras ocasiones, cuando hay diputados ausentes, no se aplazan votaciones», y advirtió que «esto crea un precedente». El portavoz de NC, Román Rodríguez, aludió a la «cortesía parlamentaria» para justificarse.

En cambio, la diputada de Podemos María del Río se mostró mucho más combativa: «Esto es lo que pasa por tener dos cargos públicos», en referencia a Allende. «Estamos mosqueados porque es la segunda vez que se aplaza esta votación», confesó. «La primera, por el temporal, decisión que no compartimos y de hecho, mi grupo estuvo en el Parlamento», señaló, «y ahora, por las reuniones que tiene la señora Allende en Madrid».