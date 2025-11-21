El Parlamento, menos Vox, protege el arbolado frente a talas y podas salvajes La iniciativa popular de 18.000 personas se articula en una normativa, cuya tramitación comenzó en 2022, que prioriza el fomento de las zonas verdes en las ciudades

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:43 | Actualizado 16:59h.

La primera ley canaria de protección del arbolado urbano, que parte de la iniciativa popular impulsada por 18.000 firmas de ciudadanos además de colectivos, será remitida próximamente al Pleno del Parlamento tras haber llegado a un consenso las fuerzas políticas representadas, con la excepción de Vox. La Proposición de Ley de Iniciativa Popular Canaria de protección del arbolado urbano ha superado un largo proceso que comenzó en 2022 y en el que, según se puso de manifiesto este viernes en la Comisión de Transición Ecológica, ha primado «el equilibrio, la seguridad y el respeto». Lo que se busca es incentivar la preservación de las especies arbóreas en las ciudades, abriéndose paso medidas que palien los efectos del cambio climático. Aunque desde Vox el diputado Javier Nieto calificó el texto de «ecologismo falso de chola y alpargata».

Así pues, la comisión parlamentaria dio su visto bueno al dictamen sobre el proyecto de ley «ejemplar», con consenso de todos los grupos salvo por Vox, que se abstuvo en la votación y cuyas enmiendas fueron a su vez rechazadas. La ley ha tenido en cuenta las singularidades de los 88 municipios canarios, por lo que puede ser calificada de genérica, pero como afirmó la socialista Alicia Vanoostende, «una ley básica es mejor que no tener ley». De ahí que el Grupo Socialista renunciase a sus enmiendas para lograr un acuerdo de máximos.

En todo caso, los ayuntamientos tendrán que desarrollar la correspondiente ordenanza municipal, de tal manera que «los municipios podrán tomar muchas decisiones», dijo Vanoostende.

La futura primera ley canaria de protección del arbolado urbano es un régimen sancionador en el que se diferencian las infracciones graves de las muy graves. El punto más destacado de la regulación es el que se refiere a la protección de los árboles ante posibles talas. Estarán tipificadas como muy graves la tala, el derribo o la eliminación de árboles protegidos sin la autorización preceptiva o cuando se incumplan los preceptos de la ley, salvo por razones motivadas de seguridad para personas o bienes. Antes de llegar a este punto, habrá que justificar con los informes correspondiente el derribo. También se regulan estas prácticas cuando afecten a ejemplares que hayan sido incluidos en cualquier catálogo de protección o hayan sido individualizados por sus sobresalientes características en el inventario municipal.

Se preservarán todos los ejemplares de cualquier especie que se ubique en suelo urbano y que cuente con más de 15 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco

En la exposición de motivos de la ley se esgrime la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la conservación de los ejemplares arbóreos más valiosos y antiguos ante «las agresivas actuaciones urbanas que muchas veces se producen» y asegurar con ello el fomento de los espacios arbolados en pueblos y ciudades.

Estará prohibida la tala salvo en supuestos excepcionales y siempre primará el trasplante

En general, veta las «podas drásticas o indiscriminadas» salvo cuando las copas de los árboles no guarden la distancia mínima con tendidos eléctricos o telefónicos, dificulten o impidan la visibilidad de semáforos, y cuando exista algún peligro para la seguridad vial o peatonal o para la salud del propio árbol.