Parlamento de Canarias, en directo: los afectados por la ley turística comparecen en la Comisión de Turismo Los afectados estarán representados por presidenta de la Plataforma

La consejerra de Turismo y Empleo, Jessica de León, durante una comparecencia en comisión parlamentaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 10:08 Comenta Compartir

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, responde a preguntas de los diputados en una comisión parlamentaria en la que además comparece, a propuesta del PSOE, la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística.