Directo Parlamento de Canarias, en directo: los afectados por la ley turística comparecen en la Comisión de Turismo
La consejerra de Turismo y Empleo, Jessica de León, durante una comparecencia en comisión parlamentaria.
La consejerra de Turismo y Empleo, Jessica de León, durante una comparecencia en comisión parlamentaria.

Parlamento de Canarias, en directo: los afectados por la ley turística comparecen en la Comisión de Turismo

Los afectados estarán representados por presidenta de la Plataforma

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:08

Comenta

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, responde a preguntas de los diputados en una comisión parlamentaria en la que además comparece, a propuesta del PSOE, la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística.

