El Parlamento aprueba el nombramiento de César Toledo como administrador de RTVC De los 69 votos emitidos, 38 han sido a favor, 28 en contra y 3 abstenciones

César Toledo, en la comisión de control de Radiotelevisión Canaria en el Parlamento de Canarias.

Miércoles, 26 de noviembre 2025

El Parlamento de Canarias ha ratificado este miércoles la candidatura de César Toledo, propuesto por el Gobierno de Canarias, para ocupar el cargo de administrador general de la Radio Televisión Canaria.

De los 69 votos emitidos, 38 han sido a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, en una votación se ha realizado por llamamiento y en urna y, tras su finalización, no se han producido aplausos.

Los requisitos para que prosperase la candidatura eran que el nombramiento alcanzase la mayoría absoluta de la Cámara, hecho que se ha producido, de manera que Toledo es ya de facto el nuevo administrador del ente.

El pasado lunes, la comisión de control del ente en la Cámara regional había considerado idóneo el perfil de Toledo, con los votos a favor de los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI), la abstención de Vox y los votos en contra de PSOE y Nueva Canarias.

En esa comisión, Toledo defendió «el carácter público y la gestión directa de los servicios informativos» y dijo comprender «la preocupación e incluso desconfianza» de los trabajadores de RTVC, pero se mostró seguro de que el servicio público y la gestión directa de los informativos quedarán garantizados en la nueva ley audiovisual.

César Augusto Toledo, según el Gobierno de Canarias, cuenta con más de 38 años de experiencia profesional en el ámbito de la comunicación en Canarias y ha desarrollado su trayectoria en medios como Diario de Avisos, Radio Club Tenerife-Cadena SER y Televisión Española en Canarias, y formó parte del equipo fundacional de Televisión Canaria, donde ejerció funciones de 'copy' y jefe del Departamento de Autopromoción durante las ocho primeras temporadas de emisión.

Además, ha dirigido áreas de comunicación institucional en distintas administraciones públicas, entre ellas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias.

El nombramiento de Toledo llega tras la dimisión de María Méndez como administradora general, la renuncia del anterior director de informativos, Paco Luis Quintana, y del jefe de Producción, Óscar Fernández, y en medio de un clima de protestas entre los trabajadores, que piden garantizar el carácter público de los informativos.

