«Para defender a Canarias nos sentamos con CC»

—Para defender a Canarias nos sentamos con Coalición y con todo el que se deje, lo que pasa es que con CC es más fácil, porque ellos, como nosotros, trabajamos solo para este territorio, tenemos las direcciones aquí y nuestras voces defienden los intereses canarios. Los partidos de orden estatal, cuando tienen que tomar decisiones que afectan a Canarias, no pueden hacerlo sin contar con sus compañeros del resto de España. Le pasa al PP, le pasa al PSOE, le pasará a Podemos y le pasará a Ciudadanos. Somos unitarios y abiertos para defender a Canarias con todo el que se pueda, y con CC tenemos un alto nivel de coincidencia, pero nos veremos también con el resto de partidos. Eso no es incompatible con tener grandes diferencias con CC en asuntos que se gestionan aquí.

—¿Una nacionalismo como el canario, que no es independentista, está peor colocado ahora en el escenario nacional por el asunto catalán?

—En este semestre se toman decisiones estratégicas para Canarias, como el Estatuto de Autonomía, que es la segunda oportunidad para tener un Estatuto de amplio espectro tras quedarnos en la cuneta en el año 2007. Es un Estatuto que supondría un avance en la capacidad de decisión de Canarias en materia de autogestión. Tenemos también pendiente de actualizar el REF económico, que actúa sobre políticas para el común de los ciudadanos. Está abierto también el modelo de la financiación autonómica, que es decisiva para ver cómo queda Canarias en la distribución de recursos que garantizan ese autogobierno. Está también abierta la comisión para un estudio de la reforma constitucional, queno será fácil y en la que no tenemos grandes esperanzas, porque los grandes actores políticos no parecen muy interesados, y faltan actores importantes como el nacionalismo catalán y el vasco.

—¿Sentarse con CC para la agenda canaria tiene entonces un ámbito limitado a Madrid o es el principio de algo más?

—Es la defensa de la agenda en Madrid por ese alto nivel de coincidencia y porque si manejamos bien la representación que allí tenemos, puede generar sinergias que benefician el interés general de los canarios. El mejor ejemplo es la ley de presupuestos de 2017: no compartimos ni la ideología ni la forma de gestionar del PP nacional, pero con esa ley, a pesar de nuestra enmienda alternativa y al no haber otra ley posible, pusimos sobre la mesa avances y mejoras para Canarias por la vía de enmiendas. También le apoyamos a Clavijo la ley de crédito extraordinario el pasado año, pero en la reforma electoral mantenemos nuestros principios... Apoyar una cosa concreta porque beneficia a los canarios no significa mantener las diferencias en otros asuntos.

—¿Es cierto que a NC han llegado los cantos de sirena de CC para buscar una confluencia electoral?

—Sí, pero no es nuevo. Ha sido recurrente durante estos doce años, donde hemos construido una propuesta más fiel a lo que representamos, más nacionalista -eso creeemos- que la que ellos representan. Es recurrente cuando se acercan proceso electorales que CC presente esa confluencia, y no nos negamos; lo que decimos es que se tiene que construir sobre contenidos, sobre propuestas y respuestas a los problemas de Canarias.

—¿Por ejemplo?

—Somos la primera comunidad en pobreza y riesgo de exclusión y ellos dicen que eso lo resuelve el mercado, mientras que nosotros decimos que no, que el mercado, si fuese justo, tendría que asegurar la distribución de riqueza y salarios justos, de manera que allí donde no llega el mercado, tienen que estar las políticas públicas. El ejemplo son los vascos, que tienen la renta básica. Nosotros defendemos una renta básica para sectores concretos que todos sabemos que no van a mejorar gracias al mercado.

—¿Es el modelo turístico otro ejemplo de desacuerdo con CC?

—Sí. Nosotros decimos que tener una tasa turística puede contribuir a dar más calidad al destino y a tirar también del empleo en el sector de la rehabilitación y la construcción. CC dice que si hacemos eso, los clientes no vienen, y ahí tenemos el ejemplo de Cataluña, que aplica la tasa hace seis años y que solo ha tenido problemas cuando ha estallado el conflicto independentista, o Baleares, que tiene una tasa de esas características y siguen creciendo. Y lo tienen las ciudades europeas, destinos europeos, Marruecos... y CC sigue diciendo que no. También decimos que el alquiler vacacional hay que regularlo, porque hace competencia discutible a los que se someten a las reglas, ha generado un mercado paralelo muy discutible y ha distorsionado el modelo residencial. Así, en Lanzarote, Fuerteventura y en el sur de Tenerife conseguir un trabajador que viva en régimen de alquiler con precios asequibles es casi imposible.

—¿En qué otras cuestiones hay diferencias de calado con CC?

—En la política de movilidad, por ejemplo, porque vemos que no resuelven los serios problemas que hay en las carreteras de Tenerife. Y en otras cuestiones, como política fiscal, políticas hidráulicas, tratamiento de residuos, modelo energético, con la imposición del gas... y por supuesto en el asunto de la reforma electoral.

—Ya que menciona el tema electoral, ¿Demócratas por el Cambio es la marca blanca de Nueva Canarias?

—Qué va... Son unos profesionales desvinculados de la política que llevan ocho o nueve años abriendo este debate y dinamizándolo. Eso hay que reconocérselo. Tenga en cuenta que la propuesta que se presentó no tiene nada que ver con la propuesta originaria de PP, PSOE, Podemos o Nueva Canarias. Y esos cuatro partidos somos el 77% de los votos presentes en el Parlamento, porque Coalición tiene el 17,6% y la Agrupación Socialista Gomera el 0,5%. Si le sumamos a Ciudadanos, Izquierda Unida o Unidos por Gran Canaria, que no están precisamente por culpa del actual modelo, nos vamos al 83% del voto popular, que estaría por la reforma. Evidentemente a todos nos gustaría una reforma más profunda pero había que llegar al consenso, y a Demócratas por el Cambio hay que agradecerles su trabajo por el entendimiento.

—Con esa propuesta se da la singularidad de que si se repitiesen los resultados de 2015, NC no ganaría diputados...

—Así es, pero yo espero que los resultados de 2019 sean muy diferentes a los de 2015.

—En el Parlamento actual nadie duda de que NC está en la oposición. ¿El PP y el PSOE dónde cree usted que están? ¿En la oposición, apoyando al Gobierno?

—...O en la sala de espera. Hace un año era muy difícil hacer un Gobierno alternativo al de CC por la disparidad de criterios ideológicos. Lo que sí era posible era juntar las fuerzas para cambiar las cosas. Por ejemplo, con el deteriorado modelo de gestión de Radiotelevisión Canaria, un asunto en el que articulamos una mayoría para hacer un cambio en el Consejo Rector y también en la ley. Desgraciadamente, el PSOE cambió de posición y se quebró una acción unitaria que era razonable. Ahora están en tramitación los órganos parlamentarios y ahí creo que podríamos coincidir todos sobre una representación diversa y plural, y ahí todo apunta a que CC, PSOE y PP se lo van a repartir entre ellos. Y había una cuestión que por ahora iba bien, que era la reforma electoral de mínimos que concitara el consenso. A partir de ahí, CC percibe que PP y PSOE está en esa sala de espera. Me decía hace poco alguien con mucho conocimiento de la política que la ventaja de CC no es que tenga a su lado al PP o al PSOE, sino que los tiene a los dos. Todo esto lo puede cambiar la reforma electoral, en la que siempre estamos abiertos al diálogo, como en todos los asuntos que beneficien a los canarios.